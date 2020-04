DOC/ Obligația de a procura polița la revenirea în țară ar putea fi anulată? Avocat, despre măsurile autorităților

Prevederile din Dispoziția nr. 10 a Comisiei pentru Situații Excepționale care obligă cetățenii R. Moldova reveniți acasă să achite pentru polița de asigurare medicală au fost contestate de către reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care cer anularea punctelor respective. În același timp, avocatul Eduard Digore a declarat pentru ZdG că sunt încălcări flagrante, iar unii cetățeni din diasporă se mobilizează pentru a oferi ajutor la procurarea poliței, promisiune făcută și de către premierul Ion Chicu.

Potrivit PAS, reprezentanților PAS, prevederile constestate contravin: „art.16 alin.(2) din Constituție (dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a reveni acasă), art.27 alin.(2) din Legea Supremă (principiul egalității și nediscriminării), Legii nr.212/2004 și Hotărârii Parlamentului nr. 55/2020 (arogarea de competențe care le depășesc pe cele conferite prin actul Parlamentului prin care s-a instituit starea de urgență), precum și art. 22 alin.(1) și art.23 alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593/2002”.

„O considerăm neconstituțională. Am transmis azi sesizarea la Curtea de Apel, pentru că nu există nicio prevedere legală care să le permită autorităților să interzică oamenilor să revină la ei acasă. Ei sunt cetățeni ai R. Moldova și nu pot să folosească pretexte inventate, cum este acesta: că dacă nu ai această asigurare medicală, nu poți să iei bilet la avion și să aterizezi în R. Moldova. Nu este legal acest lucru. Indiferent dacă ai sau nu poliță, ești cetățean al R. Moldova și ai dreptul să revii acasă. E adevărat că polița este obligatorie pentru cetățenii R. Moldova. Dacă omul a revenit acasă, deja autoritățile pot să se gândească la anumite mecanisme, dar nimeni nu poate să intrezică cuiva să revină acasă doar pentru că nu are asigurare medicală. Noi am mers în instanța de judecată ca să cerem anularea acestei hotărâri”, a declarat președinta PAS, Maia Sandu, în cadrul ediției din 1 aprilie a emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV.