DOC/ Dosarul secțiilor de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului revine la Curtea de Apel. CC a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate asupra unor prevederi din Codul electoral

Curtea Constituțională (CC) a examinat marți, 29 iunie, cererea de neconstituționalitate depusă de Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr (DA) și admisă de Curtea de Apel Chișinău (CA) cu privire la sesizarea Curții Constituționale (CC) a R. Moldova privind exercitarea controlului constituționalității unor prevederi din Codul electoral în legătură cu numărul secțiilor de vot care urmează să fie deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului la anticipate din 11 iulie, declarând-o inadmisibilă.

Înalta Curte constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Decizia Curții Constituționale:

Pe 7 iunie 2021, partidul politic „Platforma Demnitate şi Adevăr” a formulat o acțiune în contencios administrativ împotriva Comisiei Electorale Centrale prin care a solicitat anularea parțială a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale din 5 iunie 2021 prin care a fost aprobată deschiderea a 44 secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului.

„Platforma DA a solicitat constatarea încălcării de către Comisia Electorală Centrală a articolului 32 alin. (3) lit. b) și lit. c) din Codul electoral la formarea numărului de secții de votare și constatarea încălcării articolului 32 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Codul electoral de către Biroul politici de reintegrare, în sensul manifestării unei pasivități în procesul de elaborare a propunerilor privind constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului. De asemenea, reclamantul a cerut obligarea Comisiei Electorale Centrale de a modifica numărul de secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, ținând cont de prevederile articolului 32 alin. (3) lit. b) și lit. c) din Codul electoral”, au menționat reclamanții în cererea depusă în instanța de judecată.

Ulterior, la 10 iunie curent, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a menționat că reprezentanții partidului au depus recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, care a respins ca inadmisibilă solicitarea formațiunii de a anula decizia CEC cu privire la deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.

Cinci zile mai târziu, la 15 iunie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a revizuit numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Mai exact, Comisia a exclus cele trei secții: una – în comuna Corjova din raionul Dubăsari și celelalte două – în municipiul Bender, despre care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a emis anterior o atenționare.

Astfel, pentru alegătorii din stânga Nistrului vor fi deschise 41 de secții de votare și nu 44, așa cum a decis CEC anterior.

Potrivit CEC, decizia a fost luată urmare discuțiilor din cadrul Comisiei Unificate de Control pe marginea subiectului dat și în vederea „neadmiterii acțiunilor ce ar putea periclita buna desfășurare a procesului electoral”.

Reprezentanții CEC mai menționează că Inspectoratul General al Poliției „a constatat dificultăți pentru forțele de ordine întru asigurarea bunei funcționalități a procesului electoral în secțiile de votare din municipiul Bender și comuna Corjova, raionul Dubăsari”.