Avertismentul SIS în legătură cu decizia CEC asupra deschiderii a trei secții de vot la Corjova și Bender: „Creează circumstanțe pentru fraudarea scrutinului la aceste secții de votare”

Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au emis luni o notă prin care atenționează asupra unor riscuri la adresa securității naționale în contextul deschiderii a trei secții de vot, una – în comuna Corjova din raionul Dubăsari și celelalte două – în municipiul Bender, localități cu regim sporit de securitate, necontrolate efectiv de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și cu imposibilitate de intervenție în cazul apariției unor potențiale incidente.

Potrivit SIS, urmare a analizei vulnerabilităților și riscurilor de securitate, „SIS constată apariția unor indici de periclitare a bunei desfășurări a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, apăruți în contextul Hotărârii CEC nr. 4965 din 05.06.2021, și anume organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender”.

„Riscurile rezidă din decizia de plasare a trei secții de vot, și anume: una – în comuna Corjova din raionul Dubăsari și celelalte două – în municipiul Bender, localități cu regim sporit de securitate, necontrolate efectiv de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și cu imposibilitate de intervenție în cazul apariției unor potențiale incidente. De asemenea, nu va putea fi asigurată activitatea imparțială și neinfluențată de structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol a membrilor secțiilor de vot, prezența și securitatea observatorilor naționali și internaționali ș.a. În acest sens, reliefăm că situațiile enumerate creează circumstanțe pentru fraudarea scrutinului la aceste secții de votare”, menționează reprezentanții SIS.

În context, responsabilii de la SIS mai menționează că CEC nu a consultat Serviciul în luarea hotărârii cu privire la deschiderea secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.

„SIS reiterează că, spre regret, CEC nu a consultat Serviciul în luarea hotărârii menționate supra, în materie de riscuri și amenințări din partea regimului de la Tiraspol, care în permanență s-a opus și a interzis desfășurarea pe teritoriul controlat a oricărui tip de exercițiu electoral național. (…) Opinia Serviciului are la bază nu doar informațiile deținute la nivel instituțional, ci și incidentele înregistrare în anii precedenți. Spre exemplu, așa numita administrație secesionistă, în permanență, s-a opus deschiderii secțiilor de votare pe teritoriul regiunii transnistrene, cu trimitere la a.n. drept exclusiv al „comisiei electorale centrale” de la Tiraspol de a organiza exerciții electorale. Drept urmare, a fost restricționată, frecvent chiar și interzisă, intrarea în mun. Bender a membrilor biroului electoral din Varnița, care se deplasau cu urna mobilă la penitenciarele nr. 8 și nr. 12, uneori se permitea neoficial, abia după implicarea OSCE”, mai spun reprezentanții SIS.

Potrivit SIS, la alegerile parlamentare din 2019, de către structurile paramilitare transnistrene a fost sechestrată tehnica de calcul și alte bunuri destinate pentru secția de votare din s. Hagimus, r. Căușeni.

„Cu referire la comuna Corjova din raionul Dubăsari, menționăm că a.n. administrație de la Tiraspol o cataloghează drept cartier al or. Dubăsari, context în care se opune vehement, inclusiv cu aplicarea forței, oricăror activități electorale desfășurate de autoritățile constituționale. La fiecare scrutin de până la anul 2011, a.n. miliție și grupe de „apărători transnistreni” blocau accesul spre secția de votare, fiind înregistrare cazuri când a fost vandalizată în ziua votării. Ulterior, pentru evitarea destabilizărilor, autoritățile au decis mutarea secției din Corjova în satul Cocieri”, se mai arată în nota SIS.

Pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis organizarea a 44 secții de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.