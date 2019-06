DOC/ Cum motivează Curtea Constituțională decizia de a-și anula hotărârile din 7-9 iunie

Curtea Constituțională a publicat argumentele pentru care a decis să-și anuleze hotărârile adoptate între 7-9 iunie.

Judecătorii constituționali afirmă că decis să-și anuleze hotărârile adoptate în perioada 7-9 iunie, deoarece prin demisia Guvernului Filip „pacea civică și drepturile omului” erau „periclitate. Respectiv, CC a interpretat situația drept una „excepțională” și a revizuit propriile hotărâri pentru „a elimina insecuritatea juridică” care ar afecta „pacea civică și drepturile omului”.

Totodată, CC susține că actele adoptate de Guvernul Filip nu pot fi ignorate și vor fi considerate valabile în cazul în care noul Guvern nu le va modifica, în cazul în care consideră necesar.

Decizia motivată este publicată în aceeași zi în care Mihai Poalelungi și-a anunțat demisia din funcția de președinte al CC și de judecător.