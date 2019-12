Curtea Supremă de Justiție a pus punctul final în dosarul fostului ministru Iurie Chirinciuc

În timp ce fostul ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, este anunțat în căutare, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au emis o decizie prin care schimbă soarta dosarului în care acesta a fost condamnat pentru trafic de influență și abuz de serviciu.

La 10 decembrie, în lipsa părților, magistrații CSJ au admis recursurile depuse de Iurie Chirinciuc și omul de afaceri Nicolae Ciobanu, și au casat total decizia Curții de Apel Chișinău din 15 mai, prin care Chirinciuc a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. CSJ a menținut însă decizia instanței de fond, care i-a aplicat fostului ministru o pedeapsă mai blândă de un an și patru luni de închisoare cu suspendare.

Contact pentru o reacție, avocatul Serghei Cîrlig a declarat că nu este la curent cu decizia CSJ și că nu mai reprezintă interesele lui Chirinciuc în instanță.

Am încercat să luăm legătura telefonic și cu fostul ministru, doar că acesta nu a răspuns la apeluri. Ulterior, am reușit să discutăm cu acesta prin intermediul unei rețele de socializare. Chirinciuc a menționat că nu cunoaște despre această decizie a magistraților și că nu are în prezent un avocat.

„Pentru mine nu este o surpriză, dacă este adevărat. Aștept decizia motivată și apoi vorbim”, a spus fostul ministru al Transporturilor, care este în prezent căutat de autorități.

Deși a fost condamnat de Curtea de Apel încă în mai 2019, Chirinciuc se află în libertate, iar abia în octombrie a fost anunțat în căutare de către autorități.

Chirinciuc a ajuns în atenţia organelor de drept la 27 aprilie 2017, pe când era ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. El a fost reţinut odată cu Veaceslav Teleman, şeful interimar de atunci al Administraţiei de Stat a Drumurilor şi câţiva oameni de afaceri. Potrivit actului de învinuire, Chirinciuc, de comun acord şi în urma unei înţelegeri prealabile cu Teleman, acţionând coordonat, ar fi creat impedimente companiei bulgare „Patstroy JSK” şi subcontractorului ei, SRL „Ecosem Grup”. Ambele erau responsabile de realizarea proiectului de reabilitare a drumului R6-M1 Ialoveni. Chirinciuc şi Teleman, pentru a obţine cedarea unei părţi a volumului de lucru de la cele două companii în favoarea unor firme afiliate, SRL „Nouconst” şi SRL „Global Trans”, ar fi solicitat, prin intermediari şi cu ajutorul reprezentanţilor agenţilor economici, diverse sume de bani.

Chirinciuc a mai fost învinuit că, abuzând de atribuţiile sale funcţionale în interes personal şi a terţelor persoane, la solicitarea verbală a lui Anatolie Plăcintă, cu care era coproprietar al SRL „Lefcons Agro”, sub pretextul construcţiei drumului de acces spre Floreni, ar fi organizat construcţia drumului de acces către SRL „Lefcons Agro”, în lipsa unei licitaţii publice, cu estimarea cheltuielilor la suma de 8,4 milioane de lei.