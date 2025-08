Olanda va lansa noul program NATO de finanțare a armamentului pentru Ucraina, cu o contribuție de 500 de milioane de euro

Olanda va fi prima țară care va contribui la noul mecanism de finanțare al NATO pentru armament destinat Ucrainei, denumit „Lista priorităților Ucrainei” (PURL), cu o sumă de 500 de milioane de euro, a declarat luni, 4 august, ministrul olandez al apărării, conform Reuters.

„Ucraina are nevoie acum de mai multă apărare aeriană și muniție. În calitate de prim aliat NATO, Olanda va livra un pachet de 500 de milioane de euro de sisteme de armament americane (inclusiv piese și rachete Patriot)”, a declarat ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, într-o declarație pe X.

„Acest lucru ajută Ucraina să se apere pe sine și restul Europei împotriva agresiunii rusești”, a adăugat el.

Într-o declarație publicată pe site-ul Ministerului Apărării olandez, se menționează că și alte țări s-au angajat să acorde finanțare în cadrul noului mecanism.

Ministerul Apărării a declarat că, în cadrul noului program, Ucraina poate utiliza stocurile de echipamente militare ale SUA, dacă acestea sunt finanțate de aliații NATO. Statele Unite acordă ajutor militar în pachete în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, a afirmat ministerul, adăugând că pachetele conțin echipamente de apărare aeriană, muniție și alte provizii esențiale adaptate nevoilor Ucrainei.

Inițiativa PURL nu înlocuiește sprijinul deja acordat, ci se adaugă acestuia, a precizat Ministerul olandez. Se intenționează ca primele două pachete de sprijin să fie livrate Ucrainei încă din această lună. „La fiecare două-trei săptămâni va urma o nouă livrare de echipamente”, se menționează în declarația publicată de Ministerul Apărării.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat primul pachet de echipamente militare americane pentru Ucraina, coordonat în cadrul noii inițiative NATO intitulată „Lista priorităților Ucrainei”. Secretarul general și guvernul olandez au confirmat că Olanda finanțează integral primul pachet.

„Este vorba despre furnizarea Ucrainei a echipamentelor de care are nevoie urgentă în acest moment pentru a se apăra împotriva agresiunii ruse. Scopul întregii asistențe acordate Ucrainei de către Aliați este de a pune capăt războiului într-un mod just și durabil, în sprijinul eforturilor de pace ale președintelui Trump. Am scris tuturor Aliaților NATO, îndemnându-i să contribuie la această inițiativă de împărțire a sarcinilor, și mă aștept în curând la alte anunțuri importante din partea altor Aliați”, a adăugat el.