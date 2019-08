Chirinciuc, revoltat pe ZdG: „Alte probleme nu aveți? Voi trebuie să scrieți că am fost condamnat de o justiție coruptă”

Iurie Chirinciuc, fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, condamnat la închisoare cu executare de către Curtea de Apel Chișinău, dar aflat în libertate, deși au trecut câteva luni de la pronunțarea deciziei, a telefonat o reporteră a ZdG și i-a reproșat că abordează dosarul în care este vizat. „Lăsați-mă în pace! Ce mă f*****i atâta?”, a întrebat-o fostul oficial.

„Voi alte probleme nu aveți? Ați soluționat toate problemele? Ați întors miliardul?”, este replica fostului ministru al Transporturilor Iurie Chirinciuc, care a apelat Ziarul de Gardă după ce am scris că ședința din 20 august, de la Judecătoria Chișinău, în care judecătorul de instrucție urma să se pronunțe referitor la anunțarea acestuia în căutare a fost amânată.

„Lăsați-mă în pace! Ce mă f*****i atâta? O seară bună!”, i-a reproșat, inițial, Iurie Chirinciuc reportei ZdG, după care a închis telefonul. Apelul lui Iurie Chirinciuc a venit la câteva luni după ce Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la închisoare cu executare pentru abuz de serviciu și trafic de influență. În toată această perioadă, ZdG a încercat să discute cu fostul ministru referitor la dosar, Iurie Chirinciuc însă nu a răspuns la mesaje și apeluri.

Ulterior, acesta a revenit cu un apel pentru a declara că dosarul său este unul politic și că va demonstra acest lucru la CtEDO, dar și pentru a se arăta nemulțumit că ZdG abordează subiectul privind condamnarea sa.

Solicitat să precizeze dacă se află în țară, acesta a declarat că este în R. Moldova, iar fotografia de la mare, pe care a publicat-o pe rețelele sociale în timp ce Poliția îl căuta pentru a pune în aplicare sentința de condamnare, ar fi una de acum doi ani.

Întrebat cum s-a întâmplat ca Poliția să solicite în instanță anunțarea acestuia în căutare după ce nu l-a găsit la domiciliu, Iurie Chirinciuc a declarat: „eu nu fug de răspundere”.

„Eu v-am spus, nu vă ocupați de ceea ce trebuie. Lăsați-mă în pace să rezolv problemele cu justiția coruptă, pe care voi ați condamnat-o ani de zile. O justiție pe care nu a recunoscut-o nimeni mă condamnă și voi sunteți cu ei, cu poliția și sistemul care este încă în viață în R. Moldova. Căutați-vă de treabă, eu am să rezolv problemele, am să ajung la CtEDO. Am să ajung unde am să ajung și am să vă demonstrez că eu nu sunt vinovat. Sunt ferm convins că la comandă activați”, a replicat fostul ministru, care nu a răspuns la apeluri și mesaje, pentru clarificări la subiect, pe parcursul ultimilor trei luni.