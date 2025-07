LIVE TEXT O persoană a murit, iar altele opt au fost rănite în urma unui atac cu rachete în Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1253

UPDATE 22:00 Atac cu rachete asupra suburbiilor orașului Harkiv în urmă căruia o persoană a murit, iar altele opt au fost rănite, transmite Procuratura Regională din Harkiv.

Potrivit datelor anchetei, pe 30 iulie, aproximativ la ora 12:00, în districtul Harkiv. Atacul a vizat un centru de distribuție, care includea trei corporații, în special un centru de distribuție. A izbucnit un incendiu de proporții.

Un paznic a murit. Alte cinci persoane — trei bărbați și două femei — au fost rănite și au suferit traume.

În plus, trei angajați ai Serviciului Național de Situații de Urgență au fost răniți în timpul operațiunilor de stingere a incendiului.

Conform datelor preliminare, armata rusă a lansat două rachete S-300/S-400 asupra localității.

„Sub conducerea procedurală a Procuraturii Districtuale din Harkiv, se desfășoară o anchetă privind comiterea unei crime de război care a dus la moartea unei persoane”, a precizat Procuratura din Harkiv.

UPDATE 10:15 Oficialii Kremlinului au declarat despre termenul scurtat al președintelui american Donald Trump pentru a ajunge la un acord de pace cu Kievul, acuzându-l pe Trump că a emis ultimatumuri care echivalează cu instigare la război, scrie The Kyiv Indepedent.

„Trăim sub un număr mare de sancțiuni de ceva vreme – economia noastră funcționează sub restricții severe, așa că, în mod firesc, am dezvoltat o anumită imunitate la acestea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, jurnaliștilor pe 30 iulie, ca răspuns la amenințările lui Trump cu taxe vamale suplimentare asupra Rusiei dacă aceasta nu pune capăt invaziei sale de peste trei ani.

Inițial, Trump a stabilit un termen limită de 50 de zile pentru Rusia pentru a începe să ia măsuri către pace, dar ulterior a redus marți, 29 iulie, termenul la doar 10 zile, declarând că „nu vede niciun motiv să aștepte” și că „nu mai este interesat să discute” cu președintele rus Vladimir Putin .

„Am crezut că am rezolvat asta de nenumărate ori, iar apoi președintele Vladimir Putin a ieșit și a început să lanseze rachete asupra unui oraș precum Kievul și a ucis o mulțime de oameni într-un azil de bătrâni sau ceva de genul acesta. Așadar, va trebui să analizăm situația și voi reduce cele 50 de zile pe care i le-am acordat la un număr mai mic, pentru că cred că știu deja răspunsul – ce se va întâmpla”, a declarat Trump.

UPDATE 17:24 Rusia a efectuat peste 10 000 de atacuri cu arme chimice împotriva forțelor ucrainene de la începutul invaziei sale pe scară largă, a raportat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe 30 iulie, notează presa de la Kiev.

Agenția a declarat că trupele ruse au folosit în repetate rânduri agenți chimici interziși, inclusiv grenade aerosol K-51, RGR și RG-VO încărcate cu CS (clorbenziliden malonitril) și CN (cloroacetofenonă), ambii iritanți interziși.

Utilizarea acestor agenți este interzisă în conformitate cu Convenția privind armele chimice din 1993, ratificată de Rusia.

SBU a declarat că cea mai comună metodă de utilizare implică drone cu vedere la persoana întâi (FPV) care aruncă muniții chimice direct asupra pozițiilor defensive ucrainene.

La detonare, acești agenți provoacă iritații severe la nivelul ochilor și al sistemului respirator, forțând adesea trupele ucrainene să părăsească pozițiile protejate sub foc activ.

Într-un raport din 4 iulie, Serviciul de Informații și Securitate Militară al Țărilor de Jos (MIVD) a confirmat că Rusia a trecut la utilizarea unei substanțe chimice capabilă să ucidă în spații închise.

UPDATE 15:35 Un incendiu a izbucnit în urma unui atac rusesc asupra unui depozit al unei întreprinderi civile din regiunea Harkiv, au anunțat pompierii.

A fost lovită una dintre localitățile din comunitatea Bezliudivka din raionul Harkiv. Preliminar, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite.

În timpul stingerii incendiului, doi angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost răniți: unul a suferit intoxicație cu monoxid de carbon și șoc termic, iar celălalt a suferit arsuri, a comunicat guvernatorul regiunii Oleh Siniehubov.

UPDATE 12:18 În noaptea de 30 iulie (începând cu ora 22:30 pe 29 iulie), armata rusă a atacat Ucraina cu 78 drone. O particularitate a atacului nocturn a fost utilizarea de către forțele ruse a până la 8 drone cu reacție, în direcția nordică.

Conform datelor preliminare, la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 51 de drone în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate 27 de lovituri ale dronelor în 7 locații și căderi ale celor doborâte (fragmente) în 2 locații.

UPDATE 12:13 O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, în urma unui atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din orașul Kosteantînivka, regiunea Donețk, au anunțat salvatorii.

Au fost avariate 8 clădiri cu etaje, 6 case private și o mașină. Au ars o casă, un garaj și o clădire – echipele de urgență au stins incendiul.

Sloviansk, Kramatorsk și satul Lozove au fost, de asemenea, ținte ale de atacurilor rusești, unde au izbucnit și incendii. Echipele de urgență au stins focul.

UPDATE 11:45 Azi dimineață, dronele rusești au atacat comuna Dudceanî din regiunea Herson, a comunicat administrația locală.

Drona a lovit o clădire administrativă locală – acoperișul și fațada au fost avariate, iar geamurile și ușile au fost sparte. Nu au existat victime.

Și o gospodărie din cartierul Korabelnîi al orașului Herson, în care locuiește un cuplu de vârstnici, a fost lovită, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin. În locuință au fost sparte geamurile, fațada a fost distrusă de fragmente, iar mașina a fost avariată. Soția a fost rănită și transportată la spital cu ambulanța.

UPDATE 08:40 În timpul nopții, forțele ruse au lovit și regiunea Dnipropetrovsk cu drone, rănind două persoane.

În raionul Pavlohrad, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost rănit. El a fost transportat la un spital. În urma atacului inamic, o întreprindere de transport a fost distrusă. Au izbucnit mai multe incendii.

În comunitatea Mikolaiv din raionul Sînelnîkove, o fermă agricolă a fost avariată în urma lovirii de către o dronă. Au murit aproximativ 20 de bovine.

În comunitatea Pokrovsk din raionul Sînelnîkove, armata rusă a atacat întreprinderi private. Și comunitatea Mejivska a fost lovită de drone. O femeie a fost rănită.

UPDATE 08:30 În această noapte, armata rusă a atacat orașul Harkiv cu drone. Trei persoane au fost rănite, două dintre ele fiind salvate de echipele de intervenție, au anunțat pompierii.

În cartierul Șevcenkovski au luat foc 3 mașini, o spălătorie auto și o anexă a clădirii. Au fost avariate clădiri de locuit, obiective comerciale și mijloace de transport, conform Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență. În cartierul Slobidska a ars iarbă uscată (500 mp).

La fața locului au intervenit 37 de salvatori și 7 unități de tehnică.