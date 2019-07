Fostul ministru Chirinciuc, condamnat la închisoare cu executare, nu a fost găsit la domiciliu pentru a fi reținut

Deși a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, fostul ministru al Transporturilor Iurie Chirinciuc continuă să se afle în libertate. Acesta nu a fost găsit la domiciliul său din Chișinău pentru a fi reținut în vederea executării pedepsei.

Chirinciuc a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pe data de 15 mai, atunci când a avut loc ultima ședință pe acest dosar la CA Chișinău. Decizia însă a devenit executorie abia pe 27 iunie, odată cu publicarea deciziei motivate pe site-ul instanței de apel. Timp de aproape două săptămâni, de când sentința de condamnare este executorie, Chirinciuc nu a fost reținut pentru a-și ispăși pedeapsa.

Potrivit lui Ion Bilibov, șeful Inspectoratului de Poliţie (IP) din sectorul Centru al municipiului Chişinău, în raza căruia își are domiciliul fostul ministru, o solicitare în acest sens a venit de la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, abia pe 9 iulie.

Totodată, șeful IP Centru al mun. Chișinău ne-a declarat că angajații poliției l-au căutat pe fostul ministru liberal la domiciliul acestuia în dimineața zilei de miercuri, 9 iulie, însă acesta nu a fost găsit.

Fostul ministru Iurie Chirinciuc nu ne-a răspuns la telefon pentru un punct de vedere. Fără răspuns au rămas și mesajele și apelurile de pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie prin care am încercat să-l contactăm.

Serghei Cârlig, avocatul lui Iurie Chirinciuc, a evitat să ne spună dacă fostul ministru se află pe teritoriul R. Moldova sau a părăsit țara. Acesta a precizat însă că hotărârea Curții de Apel Chișinău, prin care Chirinciuc a fost condamnat, a fost contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Conform datelor din agenda Curții Supreme, prima ședință de judecată pe acest caz este programată pentru data de 23 octombrie 2019.

Iurie Chirinciuc a ajuns în atenţia organelor de drept la 27 aprilie 2017, pe când era ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, susţinut de Partidul Liberal (PL). El a fost reţinut odată cu Veaceslav Teleman, şeful interimar de atunci al Administraţiei de Stat a Drumurilor, şi câţiva oameni de afaceri.

Potrivit actului de învinuire, Chirinciuc, de comun acord şi în urma unei înţelegeri prealabile cu Teleman, acţionând coordonat, a creat impedimente companiei bulgare „Patstroy JSK” şi subcontractorului ei, SRL „Ecosem Grup”. Ambele erau responsabile de realizarea proiectului de reabilitare a drumului R6 – M1 Ialoveni. Chirinciuc şi Teleman, pentru a obţine cedarea unei părţi a volumului de lucru de la cele două companii în favoarea unor firme afilitate, SRL „Nouconst” şi SRL „Global Trans”, ar fi solicitat, prin intermediari şi cu ajutorul reprezentanţilor agenţilor economici, diverse sume de bani.