Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din R. Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus

Curtea de Apel București a emis miercuri, 30 septembrie, mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, scrie G4Media.

Balan a fost audiat marți, iar procurorii români au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la data de 9 septembrie, procurorii au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

„Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, se menționează în comunicat.

Luni, DIICOT a anunțat, într-un alt comunicat, că un fost membru în conducerea Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Conform anchetatorilor, două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat, într-un comunicat, că este vorba de un fost ofițer de rang înalt al SIS.

Alexandru Balan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Acesta, prezentat ca specialist în securitate, urma să fie la masă cu invitați precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova și Iulian Chifu, expert și analist politică externă.