CSM ar urma să se întrunească săptămâna viitoare după ce ultimele două ședințe au fost contramandate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să se întrunească în ședință pe 7 septembrie după ce ultimele două ședințe, din 6 iulie și 17 august au fost contramandate din lipsă de cvorum, a declarat pentru Ziarul de Gardă membra CSM Nina Cernat.

Nu a fost stabilită deocamdată data când va fi organizat concursul pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională (CC) din partea CSM. 11 persoane au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcției.

Șapte din 11 candidați au participat anterior la concursul pentru funcția de judecător la CC, anulat din motiv că niciun candidat nu a întrunit condițiile necesare pentru desemnarea pentru această funcție. Aceștia sunt: Oleg Potîrniche, Teodor Cârnaț, Mihai Corj, Radu Țurcanu, Maria Strulea, Gheorghe Balan, Procopie Zaharia.

Prin Hotărârea nr. 173/17 din 15 iunie 2021, publicată la 14 iulie 2021, Plenul CSM a anunțat concurs pentru desemnarea unui judecător la CC din partea CSM. Candidaţii au putut depune dosarele de participare până pe 12 august, inclusiv.

În baza art. 138 din Constituţia R. Moldova şi art. 11 din Legea cu privire la CC, candidatul la funcția de judecător la CC trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia R.Moldova, are domiciliul în ţară, are pregătire juridică superioară, are înaltă competenţă profesională, are vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică, nu a atins vârsta de 70 de ani, nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.