CSM a selectat 39 de candidați pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe instanțe judecătorești. Aceștia urmează să fie propuși Maiei Sandu pentru numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a finalizat concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe instanțe judecătorești. În urma examinării candidaturilor și deliberărilor, CSM a selectat 39 de candidați.

Candidații au fost selectați pentru instanțele din Bălți, Cahul, Căușeni, Chișinău, Criuleni, Drochia, Edineț, Hâncești, Orhei, Soroca și Strășeni.

Cei mai mulți candidați sunt pentru Judecătoria Chișinău – 23 de persoane: Vera Ursu, Cristian Babin, Felicia Costov, Sergiu Cazacu, Egor Soroceanu, Ion Vartolomei, Cristina Oanța, Oleg Chiril, Svetlana Bratescu, Iulia Jimbei, Victoria Ojog, Cristina Orlovscaia, Lia Balachin, Alexandru Cojocari, Alina Chiselița, Dumitru Braga, Valeria Tambur-Bînzari, Ana Budurin, Ion Tintiuc, Mihaela Gherasim, Tudor Andriuță, Sergiu Corețchi și Maria Pascari.

Pentru celelalte instanțe au fost selectați: Victor Vajinschi – Judecătoria Bălți; Ion Moldovanu – Judecătoria Cahul; Vasile Procopciuc și Nicolai Neguța – Judecătoria Căușeni, sediile Anenii Noi și Bender; Valeria Gorincioi – Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari; Alexandru Spoială și Eugen Patrașcu – Judecătoria Drochia; Artiom Tataru – Judecătoria Drochia, sediul Dondușeni; Iuri Nicu – Judecătoria Edineț, sediul Briceni; Andrei Harbuz – Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni; Cristian Copacinschi – Judecătoria Orhei; Cristina Cotluș și Rodica Popov – Judecătoria Orhei, sediul Telenești; Anatol Pleșca – Judecătoria Soroca; Adela Zdraguș – Judecătoria Soroca, sediul Florești; și Cristian Adam – Judecătoria Strășeni, sediul Călărași.

Plenul CSM va propune președintei R. Moldova, Maia Sandu, numirea candidaților selectați în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.