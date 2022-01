Constantin Botnari, alias „borsetka”: Între „problemele” cu legea de la Chișinău și firma afiliată familiei care recrutează personal în Marea Britanie

La Chișinău, Constantin Botnari, poreclit „borsetka”, fost secretar general al Partidului Democrat, este anunțat în căutare și anchetat într-un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și instigarea la falsificarea actelor publice. În același timp, la Londra, o companie afiliată familiei acestuia recrutează personal pentru deschiderea unui local într-un cartier select din capitala Angliei. Firma a fost înregistrată în noiembrie 2019, la scurt timp după ce Constantin Botnari a plecat, fără restricții, cu toată familia din R. Moldova.

Constantin Botnari. 55 de ani. S-a născut în satul Grozești, r-nul Nisporeni, localitatea de baștină a oligarhului Vladimir Plahotniuc, în același an cu acesta. Astfel că activitatea politică a lui Constantin Botnari a fost strâns legată de cea a consăteanului său. Botnari a apărut în vizorul opiniei publice după apariția lui Plahotniuc. A fost în două rânduri deputat în Parlamentul R. Moldova pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM), dar nu s-a reținut mult în Legislativ. În noiembrie 2014 a devenit deputat, iar în februarie 2016 a renunțat la mandat, la jumătate de an după ce și Plahotniuc demisiona din Parlament. La fel a fost și în 2019. El a ajuns deputat în luna februarie, dar a demisionat în decembrie 2019, la aproape jumătate de an după ce plecase, în același timp cu prietenul său Plahotniuc, din R. Moldova. PDM pierduse guvernarea în iunie 2019.

Vladimir Plahotniuc și Constantin Botnari

Botnari: „Nu este corect și tare m-a uimit acest caz”

Sâmbătă, 15 ianuarie, pe un canal de youtube creat în aceeași zi, a apărut unul dintre puținele discursuri publice rostite vreodată de politicianul Constantin Botnari. Deși a fost deputat în Parlament timp de doi ani și jumătate, Botnari nu s-a remarcat prin inițiative legislative sau discursuri publice, ci prin faptul că a fost ținta unor acuzații de intimidare a primarilor, forțându-i să treacă la PDM, dar și prin porecla sa devenită celebră, „borsetka” lui Plahotniuc, acordată de fostul premier Filat în 2015, când acestuia urma să-i fie ridicată imunitatea.

La doi ani și jumătate după ce a plecat din țară, Botnari s-a plâns că este persecutat politic de către „foștii mei oponenți politici care astăzi sunt la guvernare”. În acel video, care durează mai puțin de două minute, Botnari spune că în 2019 a emigrat cu familia în Marea Britanie, unde locuiește și muncește la o firmă privată, fără a menționa cu ce anume se ocupă. El afirmă că a aflat din presă, în luna decembrie, că este căutat prin intermediul Interpol și cercetat penal în R. Moldova și crede că tot ce i se întâmplă „nu este corect și tare m-a uimit acest caz”.

Vizibil deranjat de prezența camerei de filmat și nesigur în discurs, Botnari cere să fie formată o comisie rogatorie pentru a fi audiat în Marea Britanie, dar menționează în același timp că este deschis să colaboreze cu ancheta și că nu se ascunde.

Învinuirile oficiale aduse lui Botnari: „Și-a folosit autoritatea conferită prin poziția sa socială din acel moment”

Oficial, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), instituție creată pe timpul guvernării conduse de Vladimir Plahotniuc, a anunțat că Botnari este învinuit de complicitate la depășirea atribuțiilor de serviciu și instigarea la falsificarea actelor publice, fapte comise în iunie 2019.

„Mai exact, la indicația cetățeanului Plahotniuc, deputatul afiliat dânsului (Constantin Botnari, n.r.) și-a folosit autoritatea conferită prin poziția sa socială din acel moment ca să obțină buletine de identitate și pașapoarte de călătorie, cu încălcarea prevederilor legale, pentru persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Astfel, actele de identitate au fost perfectate în lipsa solicitanților, prin contrafacerea cererilor acestora, fără semnătura lor și fără prelevarea amprentelor digitale sau captarea imaginilor fotografice ale persoanelor. Mai mult decât atât, actele de identitate le-au fost eliberate învinuiților în aceeași zi. Prin faptele comise, au fost încălcate un șir de acte și proceduri obligatorii pentru toți solicitanții”, se menționa în nota PCCOCS din luna decembrie 2021, când s-a aflat, în premieră, despre dosarul penal în care este cercetat Constantin Botnari.

Filipov: „Eu cred că dl Botnari încă are multă susținere în R. Moldova, în multe instituții de stat”

Constantin Botnari a ajuns să fie cercetat penal la doi ani și jumătate după ce PDM-ul prietenului său din copilărie (Vladimir Plahotniuc) a plecat de la guvernare, deși, în perioada în care PDM gestiona guvernarea, Botnari a fost ținta unui șir de acuzații cu iz penal. Multe dintre acuzațiile aduse lui Botnari au vizat negocierile acestuia cu mai mulți primari din R. Moldova pentru trecerea acestora la PDM. Dacă negocierile eșuau, primarii se alegeau, la scurt timp, cu dosare penale.

Serghei Filipov este doar unul dintre primarii care, după negocieri eșuate purtate cu Constantin Botnari, s-a ales cu dosar penal. „El mi-a spus că dacă eu aș trece la PDM, va câștiga, în primul rând, orașul, va primi investiții. Eu am refuzat categoric, iar el după asta mi-a zis că eu voi regreta pe viitor. Eu nu m-am gândit, dar după asta s-a început totul….”, își amintește Serghei Filipov, fostul primar al orașului Taraclia, care a ajuns să fie cercetat penal, acuzat că ar fi ordo­nat tăierea a 31 de arbori din scu­a­rul ampla­sat vis-à-vis de Pri­mă­ria ora­şu­lui Tara­clia. Ulterior, Filipov a fost însă achitat de instanțele de judecată.

„Azi, mulți oameni din poliție și procuratură, pe care el i-a susținut, și nu doar moral, ei continuă să lucreze. La noi puțin ce s-a schimbat. S-a schimbat procurorul general, ministrul de Interne, dar 90% din cei care lucrau anterior, lucrează și acum și e clar că prin orice metode ei încearcă să influențeze anumite procese. Eu cred că dl Botnari încă are multă susținere în R. Moldova, în multe instituții de stat”, consideră Serghei Filipov. „Eu cred că sunt motive pentru ca dl Botnari să fie vizat și în alte dosare penale, dar pentru asta trebuie de schimbat radical sistemul procuraturii, trebuie să vină oameni noi, care să privească altfel lucrurile”, consideră fostul primar.

PG: „La momentul oportun, societatea, inclusiv și presa, va fi informată dacă Constantin Botnari este vizat și în alte cauze penale”

Constantin Botnari a mai fost acuzat public că ar fi fost implicat sau că a gestionat multe dintre schemele ilegale în care a fost implicat Vladimir Plahotniuc, el fiind considerat „mesagerul” lui Plahotniuc, inclusiv în procesul de corupere a mai multor deputați, în perioada 2011 – 2019. În iulie 2019, Sorin Stati, fost director al Moldatsa, l-a acuzat public pe Constantin Botnari că ar fi protejat contrabanda cu chihlimbar prin R. Moldova.

Nu există însă informații despre inițierea unor dosare penale după aceste acuzații. „Ținând cont de principiul confidențialității urmăririi penale, pentru a nu admite prejudicierea unor anchete prin divulgarea lor, la momentul oportun, societatea, inclusiv și presa, va fi informată dacă Constantin Botnari este vizat și în alte cauze penale”, ne-a transmis procurora Mariana Cherpec, purtătoarea de cuvânt a PG.

Afacerile și proprietățile oficiale ale familiei Botnari

Oficial, lui Constantin Botnari și familiei sale le-a mers bine, chiar și după ce PDM-ul lui Plahotniuc a pierdut puterea. Împreună cu familia, Botnari a plecat, în iunie 2019, în Marea Britanie, acolo unde copiii săi au studiat anterior, pe banii lui Plahotniuc. Încet, familia Botnari și-a vândut cele mai importante proprietăți de la Chișinău și a inițiat afaceri în capitala Angliei.

captrua_video_anticoruptie

Pe opt octombrie 2019, Laurenția Botnari, unul dintre cei patru copii ai lui Constantin Botnari, a înregistrat la Londra firma „Lali Lifestyle LTD”, ea deținând pachetul majoritar de acțiuni. Laurenția avea, în 2019, când a fondat compania, 22 de ani. Chiar la începutul lunii ianuarie curent, firma anunță că recrutează personal pentru a deschide o cafenea în inima cartierului de lux Mayfair din Berkeley Square, Londra. În octombrie 2020, Laurenția Botnari, care a studiat anterior în Marea Britanie, a cedat cota sa parte din firmă partenerului său inițial din afacere, unui lituanian în vârstă de 24 de ani, Laurynas Lebedevas.

Constantin și Victoria Botnari dețin la Chișinău doar un apartament de 172 de metri pătrați, procurat încă în anul 2003. Cu doar patru luni înainte să fie anunțat oficial dosarul penal pe numele lui Constantin Botnari, soții Botnari au înstrăinat imobilul de lux în care au locuit, începând cu anul 2015, aflat în Poiana Domnească, un cartier select, atribuit orășelului Durlești din municipiul Chișinău. Imobilul a ajuns în proprietatea lui Valeriu Măciucă, proprietarul clinicii medicale Galaxia din Chișinău. Anterior, Botnari a fost acuzat că a îngrădit, ilegal, circa 40 de ari de pădure de lângă casa sa, fără a avea acordul firmei care deținea în arendă acel teren.

Marta Bîzgan, procuroră, dosarul Constantin Botnari

„Noi, luni, pe data de 17 ianuarie, am examinat demersul privind arestul preventiv. După emiterea de către judecătorul de instrucție a unui mandat de arestare, deja persoana poate fi anunțată în căutare în scop de reținere și extrădare. Până luni era vorba doar de localizarea lui Botnari de către Interpol. Acum așteptăm răspuns de la autoritățile engleze”.

Iuliana Pascal, avocata lui Constantin Botnari

„Dl Botnari nu a solicitat azil politic în Marea Britanie. El a solicitat instituirea unei comisii rogatorii pentru a fi audiat de autoritățile din R. Moldova în Marea Britanie. Este o procedură legală, mai ales în situația pandemică de acum. Dl Botnari dorește să revină în R. Moldova… Lui îi este imputată o aberație, precum că nu a semnat recipisa la momentul predării pașaportului. Dumnealui are un pașaport perfect legal, eliberat pe numele său, valabil până în 2029. În privința altor învinuiți pe dosar, au fost anulate pașapoartele, fiind constatate încălcări. În privința clientului meu, pașaportul este valabil. Cu toate acestea, ei au pornit o cauză penală pentru complicitate la abuz în serviciu, precum că dumnealui nu ar fi semnat o recipisă, dar asta nu e obligația sa să știe că, la eliberarea pașaportului, trebuie să semneze o recipisă. În învinuire se indică că el, „prin sfaturi și indicații către Răileanu Serghei”, deși în declarațiile dlui Răileanu el nu și-a recunoscut vina, precizând că nimeni nu i-a dat sfaturi și indicații. Dar cum pot fi oferite și sfaturi, și indicații? Nu cunosc despre existența altor cauze penale pe numele domnului Botnari”.

