Condamnat la închisoare după ce a șantajat un bărbat pe internet folosind un profil fals de femeie

Un bărbat a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare, după ce a șantajat un bărbat pe internet folosind un profil fals de femeie și a obținut de la acesta bani prin amenințări cu divulgarea unor informații intime, anunță Procuratura Generală.

Potrivit PG, în noiembrie 2022, inculpatul și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare, pretinzând că este o femeie. Prin acest profil, a inițiat o conversație cu un bărbat, pe care a reușit să-l convingă să poarte discuții intime.

După ce a obținut conținut compromițător, a început să-l șantajeze, amenințând că va transmite informațiile soției victimei dacă nu primește bani. Sub presiune, bărbatul i-a transferat mai multe sume, prejudiciul total fiind de aproximativ 6000 de lei.

Totdată, PG menționează că inculpatul a comis și o altă infracțiune anterior, pe 25 iunie 2022. În timp ce lucra la o spălătorie auto din Chișinău, inculpatul a luat fără permisiune un automobil Toyota Auris, lăsat de proprietar pentru spălare.

Acesta a plecat cu mașina, însă după câteva minute a pierdut controlul volanului și a lovit un obstacol. Ulterior, a abandonat mașina pe stradă și a returnat cheia la locul de muncă.

Instanța a decis aplicarea unei pedepse pentru concurs de infracțiuni, de 7 ani și 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și o amendă de 100 000 de lei.