Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare în cazul fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție

Procedura disciplinară inițiată în privința fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, va fi încetată ca urmare a intervenirii termenului de prescripție a răspunderii disciplinare, fără a se intra în examinarea pe fond a pretinselor fapte, anunță Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată de către comisia ad-hoc, iar membrii Alexandru Postica și Octavian Iachimovschi vor expune o opinie concordantă.

Comisia ad-hoc a fost constituită în următoarea componență: Alexandru Postica – membru CSM (propus de CSM), Roman Scripnic – consilier în cabinetul Ministrului Justiției (propus de Ministerul Justiției), Larisa Miculeț – consilier al Președintelui pentru relațiile cu cetățenii din țară și diasporă (propusă de Președintele R. Moldova), Octavian Iachimovschi – magistru în drept (propus de Dumitru Robu) și Ivan Rapeșco – procuror în cadrul Procuraturii Criuleni (propus de CSP).

Decizia Comisiei ad-hoc este susceptibilă de contestare de către autorul sesizării la CSP.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), în ședința din 4 decembrie 2025, a hotărât să inițieze o procedură disciplinară împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru.

Procuror în secția urmărire penală a Procuraturii Generale, el spune că a fost responsabil de instrumentarea a două cauze penale în care erau vizate și acțiunile lui Robu. Ajuns interimar la șefia instituției, Robu i-ar fi retras din procedură lui Căruceru, în 2022, aceste cauze penale.

Unele ar fi rămas „să se prăfuiască la procuratură” și astăzi, iar persoanele vizate în altele au fost scoase de sub urmărirea penală.

Europa Liberă scrie că rolurile s-au inversat, iar Căruceru spune că a devenit el însuși ținta unor dosare penale, ajunse între timp pe rol la Judecătoria Buiucani din Chișinău, una ținând de constrângerea de a face declarații și a doua de divulgarea secretului de stat. Robu i-ar mai fi organizat lui Căruceru percheziții și ar fi încercat să-l suspende din funcție.

„El nu avea dreptul să pornească împotriva mea urmărirea penală, odată ce era investigat de mine în două cauze penale”, a spus Căruceru, care este convins că Robu a acționat din motive de răzbunare” și că „totul se trage” de la dosarele unor vechi colegi ai lui Robu de la Procuratura Anticorupție inclusiv Viorel Morari, fostul șef al acestei procuraturi, scrie sursa citată.

ZdG a scris anterior că Vladislav Căruceru, cel care a instrumentat cauza penală în care fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari a fost cercetat pentru abuz în serviciu și fals în acte publice, anterior a fost vizat într-un dosar penal instrumentat chiar de către PA condusă de Viorel Morari. Căruceru însă ulterior a declarat că dosarul penal pe numele său ar fi fost încetat. Detalii aici

În noiembrie 2021, Carolina Vidrașco-Brînza, unul dintre procurorii care a instrumentat cauza penală în care fostul șef al PA, Viorel Morari a fost cercetat pentru abuz în serviciu și fals în acte publice, a anunțat că pleacă din sistemul procuraturii. Detalii aici

Răspunsul procurorului Robu

Dumitru Robu a exercitat funcția de procuror general interimar de două ori: prima dată timp de trei luni, în 2019, iar a doua oară timp de aproape un an, din 06.10.2021 până la 26.10.2022. Din 12 iunie 2024, este adjunct al procurorului șef al Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Întrebat de Europa Liberă în legătură cu plângerea lui Căruceru, Robu a spus că abia urmează să ia cunoștință de conținutul acesteia, dar că „presupune” care poate fi. „Menționează niște cauze penale pornite în privința lui, pendinte la instanța de judecată și se plânge că este o răzbunare a mea”, a spus Robu.

El a explicat că nu se poate pronunța mai pe larg înainte ca subiectul să fie examinat de comisia ad-hoc cerută de CSP. A dat asigurări că „s-a condus doar de procedura penală și de legislația R. Moldova”, s-a arătat sigur că membrii comisiei vor adopta o decizie pozitivă pentru el și că „abateri disciplinare nu pot fi constatate nicidecum”.

„Pot spune doar una: sunt niște aberații”, a mai declarat Robu, întrebându-se: „De ce abia acum a fost depusă o astfel de sesizare, de ce nu a fost depusă pe parcursul anului 2022?”.

Europa Liberă i-a adresat exact această întrebare lui Căruceru, care a explicat că nu avea încredere că documentul va fi examinat mai devreme și că s-a hotărât doar atunci când a devenit iminentă o schimbare în conducerea Procuraturii Generale, în această primăvară.

„Să depun sesizarea pe numele lui Ion Munteanu (procuror general interimar din octombrie 2022 până în mai 2025), care a făcut parte din colectivul Procuraturii Anticorupție și o perioadă de timp a fost adjunctul lui Robu?”, s-a întrebat la rândul său Căruceru.