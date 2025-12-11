CSP a aprobat componența Comisiei care-l va cerceta disciplinar pe fostul procurorul general interimar, Dumitru Robu

Joi, 11 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost constituită Comisia de disciplină ad-hoc pentru verificarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de fostul procuror general interimar, Dumitru Robu.

Componența nominală a comisiei este:

Alexandru Postică – delegat din partea CSM; Roman Scripnic – reprezentant al Ministerului Justiției; Larisa Miculeț – reprezentant al Președinției; Octavian Iachimovschi – delegat al Procurorului General; Ivan Rapeșco – reprezentant al Consiliului Superior al Procurorilor.

„Comisia are sarcina de a examina sesizarea și, după finalizarea verificărilor, va emite una dintre următoarele decizii motivate: încetarea procedurii disciplinare, dacă nu sunt identificate temeiuri pentru tragerea la răspundere disciplinară, sau transmiterea materialelor către Consiliul Superior al Procurorilor, dacă sunt identificate temeiuri pentru inițierea procedurii disciplinare”, explică membru CSP, Andrei Cebotari.

În ședința din 4 decembrie Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a hotărât să inițieze o procedură disciplinară împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, care va fi cercetat de o comisie ad-hoc a CSP pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru.

Dumitru Robu a exercitat funcția de procuror general interimar de două ori: prima dată timp de trei luni, în 2019, iar a doua oară timp de aproape un an, din 06.10.2021 până la 26.10.2022. Din 12 iunie 2024, este adjunct al procurorului șef al Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).