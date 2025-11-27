Cincisprezece judecători noi în instanțele din țară. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție

Cincisprezece persoane au fost numite în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. Președinta Maia Sandu a semnat decretul vineri, 21 noiembrie. Judecătoria Chișinău va avea cei mai mulți judecători noi – șase.

Marianna Boico – la Judecătoria Chișinău Constantin Bragoi – la Judecătoria Chișinău Tatiana Brumă – la Judecătoria Chișinău Dorin Casapu – la Judecătoria Strășeni Nadejda Cimbir – la Judecătoria Criuleni Tamara Crinițcaia – la Judecătoria Soroca Ion Cupcea – la Judecătoria Chișinău Grigorii Damaschin – la Judecătoria Căușeni Inga Darii – la Judecătoria Chișinău Dumitru Efros – la Judecătoria Hîncești Stepan Epure – la Judecătoria Criuleni Olga Marandici – la Judecătoria Hîncești Irina Moraru – la Judecătoria Chișinău Gheorghe Popa – la Judecătoria Strășeni Marcela Vitvițchi – la Judecătoria Căușeni

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a finalizat, în luna iulie, concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe instanțe judecătorești din R. Moldova. Din totalul de 51 de candidați numiți, 28 sunt femei (55%) și 23 sunt bărbați (45%).

„Majoritatea candidaților sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției (INJ), doi candidați au fost numiți în baza vechimii în muncă, iar în cazul unuia din totalul de candidați a fost suspendată procedura până la clarificarea anumitor circumstanțe.

Candidații numiți provin din diverse domenii ale sistemului juridic, aducând o experiență valoroasă în sistemul judiciar. Cea mai mare proporție, 43%, o reprezintă asistenții judiciari cu experiență în instanțe, Curtea Supremă de Justiție sau Curtea Constituțională. Alți 16% sunt avocați cu practică în cabinete private sau asociații de avocați, iar 20% activează ca consultanți sau jurisconsulți în instituții publice sau companii private. Restul de 21% sunt procurori, experți juridici și cadre didactice, completând paleta diversă de profesii reprezentate printre noii judecători.