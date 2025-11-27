Cincisprezece judecători noi în instanțele din țară. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție
Cincisprezece persoane au fost numite în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. Președinta Maia Sandu a semnat decretul vineri, 21 noiembrie. Judecătoria Chișinău va avea cei mai mulți judecători noi – șase.
- Marianna Boico – la Judecătoria Chișinău
- Constantin Bragoi – la Judecătoria Chișinău
- Tatiana Brumă – la Judecătoria Chișinău
- Dorin Casapu – la Judecătoria Strășeni
- Nadejda Cimbir – la Judecătoria Criuleni
- Tamara Crinițcaia – la Judecătoria Soroca
- Ion Cupcea – la Judecătoria Chișinău
- Grigorii Damaschin – la Judecătoria Căușeni
- Inga Darii – la Judecătoria Chișinău
- Dumitru Efros – la Judecătoria Hîncești
- Stepan Epure – la Judecătoria Criuleni
- Olga Marandici – la Judecătoria Hîncești
- Irina Moraru – la Judecătoria Chișinău
- Gheorghe Popa – la Judecătoria Strășeni
- Marcela Vitvițchi – la Judecătoria Căușeni
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a finalizat, în luna iulie, concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe instanțe judecătorești din R. Moldova. Din totalul de 51 de candidați numiți, 28 sunt femei (55%) și 23 sunt bărbați (45%).
„Majoritatea candidaților sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției (INJ), doi candidați au fost numiți în baza vechimii în muncă, iar în cazul unuia din totalul de candidați a fost suspendată procedura până la clarificarea anumitor circumstanțe.
Candidații numiți provin din diverse domenii ale sistemului juridic, aducând o experiență valoroasă în sistemul judiciar. Cea mai mare proporție, 43%, o reprezintă asistenții judiciari cu experiență în instanțe, Curtea Supremă de Justiție sau Curtea Constituțională. Alți 16% sunt avocați cu practică în cabinete private sau asociații de avocați, iar 20% activează ca consultanți sau jurisconsulți în instituții publice sau companii private. Restul de 21% sunt procurori, experți juridici și cadre didactice, completând paleta diversă de profesii reprezentate printre noii judecători.
Consiliul Superior al Magistraturii salută numirea acestor candidați și își exprimă încrederea că aceștia vor contribui semnificativ la consolidarea independenței și eficienței sistemului judiciar. Acest proces selectiv demonstrează angajamentul ferm al instituției pentru promovarea meritocrației și a profesionalismului în justiție”, a comunicat în luna iulie reprezentanții CSM.