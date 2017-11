Ce spune procurorul care se ocupă de dosarul Gorbunțov despre declarațiile lui Proca

Vitalie Busuioc, adjunctul șefului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) procurorul care se ocupă de eludicidarea tentativei de omor a omului de afaceri rus Gherman Gorbunțov, susține că declarațiile făcute de către interlopul Vitalie Proca ar fi false, „scopul cărora este manipularea opiniei publice”.

„Încă de la începutul anului 2016 noi am vorbit despre acest caz, când am prezentat mai multe probe care demonstrau că familia lui Vitalie Proca a primit atunci suma de 200.000 de euro, pentru declarații false. La baza probelor noastre au stat declarațiile făcute de intermediarii care au primit de la Renato Usatîi această sumă de bani, pe care au transmis-o ulterior apropiaților lui Proca. Tot atunci am prezentat imagini video și foto cu privire la achizițiile de lux care au fost făcute de soția lui Proca, mă refer aici la bijuterii și mașini scumpe. Totuși, cred că cele mai relevante sunt declarațiile făcute de persoanele care au fost intermediari. Ei ne-au spus că pentru suma de 600.000 de euro, Proca trebuia, la indicațiile lui Renato Usatîi, să declare că comanditarul acestui omor ar fi Vlad Plahotniuc. A trecut aproape un an de atunci de când am prezentat toate aceste probe și iată că a venit și timpul lui Proca să facă aceste declarații. Pentru noi, lucrurile sunt clare deja de un an. Asta chiar dacă oficialitățile ruse l-au extrădat în România, fără a ne permite să îl interogăm pe Proca. Totodată, noi am solicitat de mai multe ori o întrevedere cu Vitalie Proca, însă acesta ne-a refuzat de fiecare dată, dar iată că ieri a vrut să discute cu presa. Consider că acum vedem cum anumite persoane încearcă să manipuleze cu anumite date și declarații”, a declarat pentru ZdG procurorul Vitalie Busuioc.