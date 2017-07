Nici Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor, nici Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă a R. Mol­do­va nu au comen­tat până la acest moment inci­den­tul cur­sei Heraklion-Chișinău, ope­ra­te de com­pa­nia „Fly One”. În timp ce Minis­te­rul a expli­cat că Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că este res­pon­sa­bi­lă de aspec­te­le teh­ni­ce ale zbo­ru­ri­lor, con­du­ce­rea enti­tă­ții res­pec­ti­ve nu a fost de găsit.

Maria Das­tic, comu­ni­ca­tor la Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), sus­ți­ne că inci­den­tul cu aero­na­va com­pa­niei Fly One este legat de o defec­țiu­ne teh­ni­că, iar acest aspect ține de Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă a R. Mol­do­va. „Este insti­tu­ția care ofe­ră licen­ță și, res­pec­tiv, comen­tea­ză sau ia măsuri în cazul dat. Noi doar ela­bo­răm poli­tici, acte nor­ma­ti­ve”, expli­că Maria Das­tic. Aceas­ta a pre­ci­zat că a dis­cu­tat cu șeful Auto­ri­tă­ții Aero­nau­ti­ce și că în scurt timp insti­tu­ția va emi­te un comu­ni­cat de pre­să la subiect.

Tot­o­da­tă, pe par­cur­sul între­gii zile am încer­cat să aflăm la Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă cum expli­că inci­den­tul și sem­na­le­le pasa­ge­ri­lor pre­cum că tele­foa­ne­le com­pa­niei nu sunt dis­po­ni­bi­le, sta­rea aero­na­ve­lor este deplo­ra­bi­lă, iar la ofi­ci­ul „Fly One” nu acti­vea­ză nimeni.

Șefa ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Auto­ri­tă­ții are ambe­le tele­foa­ne deco­nec­ta­te, iar la anti­ca­me­ra direc­to­ru­lui Radu Bez­niuc am fost anun­țați că aces­ta este ple­cat în oraș și nu este dis­po­ni­bil, de ace­ea vom pri­mi un răs­puns după ce va reve­ni la ser­vi­ciu. Am soli­ci­tat să dis­cu­tăm cu directorul-adjunct al Auto­ri­tă­ții, Nico­lae Buzu, dar am fost anun­țat că se află în con­ce­diu. Secre­ta­ra a decla­rat că nimeni alt­ci­ne­va nu poa­te să ne vor­beas­că la subiect, chiar dacă am cerut con­tac­te­le direc­ți­ei care se ocu­pă de inspec­ții și con­troa­le. Tot­o­da­tă, am fost asi­gu­ra­țați că vom fi ape­lați când insti­tu­ția va avea un răs­puns.

Cei 170 de pasa­geri ai cur­sei Heraklion-Chișinău, ope­ra­te de com­pa­nia „Fly One”, care tre­bu­iau să ajun­gă pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Chi­și­nău încă la 2 iulie, ora 14.10, con­ti­nuă să se afle pe Insu­la Cre­ta, Gre­cia. Aero­na­va a ate­ri­zat pe aero­por­tul inter­națio­nal „Nikos Kazant­za­kis” ime­di­at după deco­la­re „din cau­za unui sem­nal par­ve­nit de la sis­te­mul de coman­dă al aero­na­vei, care a impus nece­si­ta­tea unor veri­fi­cări supli­men­ta­re”, anun­ță astăzi pe pagi­na sa de Face­bo­ok com­pa­nia „Fly One”. Se întâm­plă după ce pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re au apă­rut zeci de reac­ții nega­ti­ve față de ser­vi­ci­i­le pres­ta­te de enti­ta­tea res­pec­ti­vă, aceas­ta fiind eti­che­ta­tă drept „companie-fantomă” de către per­soa­ne­le care au pro­cu­rat bile­te de la „Fly One”.

În timp ce în spa­ți­ul vir­tu­al mai mulți pasa­geri sem­na­lea­ză că au rămas mai mult de șap­te ore în Aero­por­tul de pe Insu­la Cre­ta, fără a pri­mi vreo infor­ma­ție de la echi­paj, pe pagi­na de Face­bo­ok, com­pa­nia aeri­a­nă scrie că „la bor­dul aero­na­vei se aflau 170 de pasa­geri care au fost cazați și asi­gu­rați cu pro­du­se ali­men­ta­re, ei urmând a fi trans­por­tați la Chi­și­nău astăzi, 03.07.2017”.

Între timp, pe pagi­na ofi­ci­a­lă a com­pa­niei nu este pla­sa­tă nicio infor­ma­ție des­pre reți­ne­rea cur­sei Heraklion-Chișinău.

Pe pano­ul onli­ne al zbo­ru­ri­lor, afi­șat de Aero­por­tul Inter­națio­nal Chi­și­nău, se pre­ci­zea­ză că zbo­rul se reți­ne până la ora 23.00.