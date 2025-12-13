LIVE TEXT Centrala nucleară Zaporijjea a funcționat cu generatoare în timpul atacului nocturn. Război în Ucraina, ziua 1388

UPDATE 18:10 În timpul atacului rusesc din 13 decembrie, Centrala Nucleară Zaporijjea a fost deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei timp de mai mult de o oră din cauza deteriorării liniilor de transport al energiei electrice.

Președintele consiliului de administrație Ukrenergo, Vitalii Zaichenko, a anunțat acest lucru la televiziunea ucraineană, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„În timpul atacului nocturn, Centrala nucleară Zaporijjea a funcționat cu generatoare diesel timp de mai mult de o oră. Abia după ce s-a încheiat alerta de raid aerian am putut reconecta centrala nucleară la sistemul energetic al Ucrainei”, a declarat Zaichenko.

El a subliniat că astfel de incidente reprezintă un pericol pentru întreaga Europă. Zaichenko a reamintit că Centrala nucleară Zaporijjea primește electricitate de la sistemul energetic al Ucrainei pentru propriile nevoi, în special pentru răcirea reactoarelor nucleare.

„Combustibilul, chiar și atunci când nu este utilizat pentru generarea de energie electrică, trebuie răcit. În caz contrar, ar putea avea loc o reacție nucleară necontrolată, care ar putea duce la o eliberare de radiații”, a spus Zaichenko.

El a adăugat că în timpul atacului de astăzi, liniile de transport al energiei electrice care alimentau centrala au fost din nou avariate.

UPDATE 16:30 Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 13 decembrie, conform Kyiv Independent. Rusia a lansat 465 de drone, 16 rachete de croazieră Kalibr și cinci Iskander-K, cinci rachete balistice Iskander-M/KN-23 și patru rachete hipersonice Kinzhal, a declarat Forțele Aeriene. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 417 drone, precum și nouă rachete de croazieră Kalibr și patru Iskander-K.

Opt rachete și 33 de drone au reușit să treacă, lovind 18 locații. Resturi de la dronele și rachetele doborâte au fost înregistrate în trei locații. Între timp, alte șase rachete nu au reușit să-și atingă țintele, locațiile lor fiind încă stabilite, se arată în raport.

Atacurile rusești cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din regiunile Dnipropetrovsk, Cernihiv, Odesa și Mykolaiv au perturbat aprovizionarea cu energie electrică.

„În dimineața zilei de 13 decembrie, locuitorii din regiunile Odesa, Cernihiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad și Mykolaiv se confruntau cu pene de curent în urma atacurilor”, a declarat Ministerul Energiei din Ucraina.

Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în dimineața zilei de 13 decembrie, „mii de familii” erau încă fără curent. Președintele a făcut, de asemenea, apel la partenerii internaționali să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei, capacitățile de rază lungă de acțiune și forțele de front și să intensifice presiunea asupra Rusiei.

„Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia. Fiecare pas pe care îl face pentru a teroriza poporul nostru, fiecare atac, pentru că nu este vorba cu siguranță despre încheierea războiului”, a spus Zelenski.

UPDATE 13:45 În urma atacului rusesc la scară largă asupra regiunii Odesa, instalațiile de infrastructură energetică au fost avariate, provocând întreruperi în furnizarea de apă și căldură. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Consiliul Local Odesa, potrivit Ukrinform.

Punctele de Invincibilitate funcționează non-stop. Dispozitivele pot fi încărcate și în magazinele mai multor lanțuri de magazine. Spitalele orașului au fost trecute la funcționare autonomă folosind surse alternative de energie. Rezervele de apă și combustibil au fost asigurate.

Funcționarea tramvaielor și troleibuzelor a fost suspendată.

„Ca urmare a atacului inamic, toate substațiile de tracțiune din oraș au rămas fără curent electric, iar funcționarea tramvaielor și troleibuzelor a fost suspendată temporar. Am instruit operatorii de transport rutier să mărească numărul de autobuze pe rutele orașului”, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lysak, într-un comunicat.

Pentru a asigura legăturile de transport, au fost puse în funcțiune autobuze sociale.

UPDATE 10:00 Trupele rusești au aplicat o lovitură masivă infrastructurii critice și civile din regiunea Odesa. Conform informațiilor preliminare, 4 persoane au fost rănite, transmite Serviciul de Urgențe al Ucrainei.

Toată noaptea, pompierii au stins incendiile izbucnite în urma loviturilor. În ciuda alarmelor aeriene constante, salvatorii au reușit să stingă un incendiu de amploare la o navă civilă.

„De asemenea, au avut loc incendii la instalații de infrastructură energetică, depozite cu produse textile. Clădiri rezidențiale, o clădire administrativă, vehicule civile și o mașină de pompieri au fost avariate”, scrie Serviciul de Urgențe.

Peste 100 de pompieri ai Serviciului de Urgență de Stat au fost implicați în eliminarea consecințelor bombardamentelor rusești. Informațiile sunt în curs de actualizare.