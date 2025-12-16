Avertismentele lansate recent de presa ucraineană, care a citat surse din serviciile de informații de la Kiev privind o posibilă intensificare a activităților militare rusești în regiunea transnistreană, au fost rapid preluate și distorsionate de canale de Telegram. Acestea au prezentat informațiile drept „panică fabricată”, „propagandă ucraineană” sau un pretext pentru o presupusă escaladare orchestratǎ de Occident și Chișinău.

Deputatul Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, a respins aceste narațiuni, afirmând că, potrivit evaluărilor Serviciului de Informații și Securitate, nu există semne ale unei mobilizări sau ale unor pregătiri militare iminente în stânga Nistrului.

„O mobilizare, fie ea și ascunsă, lasă urme clare – citații, logistică, carburanți, mișcări de personal. Nimic din toate acestea nu se confirmă”, a precizat Carp.

Una dintre principalele narațiuni propagandistice – că Ucraina ar fabrica o criză în regiunea transnistreană pentru a justifica o escaladare – este contrazisă de realitățile politice și militare. Potrivit lui Carp, Kievul recunoaște integritatea teritorială a R. Moldova și nu are interesul să deschidă un nou front, ci doar să monitorizeze riscurile generate de prezența ilegală a trupelor ruse și de depozitul de muniții de la Cobasna.

O altă teză falsă, potrivit căreia Chișinăul sau guvernarea PAS ar fi complice la o presupusă militarizare rusă, este calificată drept „aberație” de către deputatul Carp. Autoritățile constituționale, susține parlamentarul, controlează mai riguros ca oricând fluxurile de mărfuri spre regiunea transnistreană, inclusiv componentele care ar putea fi utilizate pentru drone, fără ca până acum să existe indicii privind o producție militară în serie.

Și narațiunea conform căreia modernizarea Armatei Naționale ar încălca neutralitatea R. Moldova și ar duce la escaladare nu se confirmă. Lilian Carp a subliniat că neutralitatea nu exclude investițiile în apărare, iar modernizarea vizează exclusiv capacitatea de protecție și descurajare, într-un context regional instabil.