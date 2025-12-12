Automobilul confiscat și șoferul lipsit de permis, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate

Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului un automobil al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Decizia a fost emisă la 4 decembrie, a constata ZdG.

Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Potrivit acuzării, în luna august 2024, inculpatul, fiind în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, a condus unitatea de transport de model „Renault Megane Scenic”, iar la testarea acestuia, s-a stabilit că concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat este de 0,47 mg/l.

Tot acest inculpat, în luna octombrie 2021, a fost judecat și condamnat pentru o infracțiune similară.

Sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel Centru.