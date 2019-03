Ziarul de Gardă a intrat în posesia unei înregistrări audio în care un polițist judecat penal, Tudor Donos, discută cu alte două persoane dintr-un sat din r. Telenești, despre mita pe care ar fi fost nevoit s-o plătească în instanțele de judecată din R. Moldova pentru a scăpa de închisoare.

Discuția integrală durează aproximativ 48 de minute. La ea participă Tudor Donos, fost șef de post al postului de poliție Negureni, judecat penal într-un dosar de corupție și doi locuitori ai comunei: Vitalie Zmuncilă și Ion Popa. Discuția a avut loc la data de 9 noiembrie 2018, la intrarea într-un restaurant din or. Orhei, în ajunul unui proces de judecată programat între Ion Popa și Tudor Donos la Judecătoria Orhei.

La începutul discuției, Tudor Donos, numit de interlocutori „Dorel”, le povestește acestora că a reușit să acceadă în poliție fără bani, mergând la școala de poliție „cu o geantă, doi zarzări (caise, n.r.) și o bucată de pâine cu unt: „Am intrat fără bani. Am lucrat ca să devin… Am făcut și Academia de Poliție, și masterat. Și ca la urmă, aproape, aproape de mal, eu m-am înecat. Mi s-a luat tot”.

Tudor Donos îi propune lui Ion Popa, pe numele căruia a depus plângeri la Procuratura Telenești pe motiv că Popa l-ar fi tamponat cu mașina personală și nu s-a oprit la somațiile sale, să-i împrumute o sumă de bani în schimbul rezolvării litigiului dintre ei. Ulterior, Tudor Donos a făcut mai multe referi și la dosarul său penal, care se examinează în instanțele de judecată din R. Moldova.

„Eu pe dosarul meu ieri, alaltăieri am primit hotărârea. Înțelegi, dosarul meu, ori așa, ori așa, vine înapoi la Apel. Mie îmi trebuiesc încă vreo 3 ani și 7 luni pentru termenul de prescripție pe astea două. În poliție nu mă mai întorc înapoi, măcar că am am făcut și eu masterat și am ținut foarte mult la cariera mea de 20 de ani în miliție”, zice Donos.

Ulterior, discuția dintre cei trei a ajuns la banii pe care Tudor Donos îi dorea cu împrumut de la Ion Popa, lăsând de înțeles că aceasta ar fi fost suma pe care a cheltuit-o în cadrul proceselor de judecată pe care le-a avut pentru a scăpa de închisoare. Tudor Donos l-a întrebat pe Ion Popa dacă-i poate împrumuta suma de 25 de mii de euro. Vitalie Zmuncilă s-a oferit să fie „garant” în acest împrumut.

Vedeți, mai jos, discuția:

Contactat telefonic, Ion Popa a confirmat că Tudor Donos l-a invitat la o discuție în cadrul căreia i-a cerut cu împrumut o sumă de bani.

„Dânsul, împrumutându-mi banii aceștia, mi-a spus că a cheltuit banii pentru a mitui judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău, dat fiind faptul că la acel moment pe rolul CA Chișinău se afla cauza penală în urma sentinței de condamnare a lui Donos de către Judecătoria Telenești. Mi-a spus că suma de 25 de mii de euro a fost folosită pentru a da mită judecătorilor. El spunea că are careva înregistrări că au fost aduși acești bani, însă nu le poate da curs pentru că are de rezolvat probleme până la capăt. Prin implicarea dlui Zmuncilă a încercat să îmi dea o doză de încredere că îmi voi putea restitui banii în cazul în care îi voi împrumuta”, susține Ion Popa.

De cealaltă parte, Tudor Donos neagă că ar fi purtat vreo discuție de acest gen cu Ion Popa și că i-ar fi cerut bani.

„Popa Ion este o persoană care e învinuit într-un dosar și recent a pierdut la CA Chișinău și încearcă să mă ponegrească. Eu eram angajat al poliție și el m-a călcat și m-a lăsat. Am stat în spital. Pe dânsul s-a pornit dosar penal. Nu discut eu cu Popa. Poate să fie o discuție trucată”, susține Donos.

Ulterior, după ce a ascultat o parte din înregistrare, Donos ne-a contactat telefonic și ne-a comunicat că niciuna dintre vocile din înregistrare nu îi aparține: „Am ascultat discuția. Nu sunt eu la voce. La sigur vă spun, dar sunt niște date interesante despre mine”.

La scurt timp am primit și un mesaj prin email, prin intermediul căruia Tudor Donos ne-a solicitat ca articolul pe care îl vom publica să nu îl prejudicieze în niciun mod: „Odată ce reporterul va publica în mass-media date calomnioase cum se planifică și-n cazul dat, atunci urmează să vă asumați răspunderea legală”.

Nici cel de-al treilea participant la discuție, Vitalie Zmuncilă, nu recunoaște că ar fi participat la o astfel de discuție.A

„Eu cu domnul Donos, cu domnul Popa, eu vorbesc pe zi câte cinci, două, zece ori. Cum pot să vă spun eu că a fost o înregistrare audio? Eu nici nu știu despre ce este vorba”, ne-a spus Zmuncilă.

După ce l-am informat despre locul și timpul în care a avut loc discuția, Zmuncilă a declarat că nu s-ar fi aflat în țară în perioada respectivă, astfel că nu recunoaște că ar fi participat la discuția respectivă.

Polițistul „campion” la dosare penale

ZdG a scris în luna martie 2017 că Tudor Donos, care deținea funcția de șef de post, ofițer superior de sector al postului de Poliție Negureni al Sectorului de Poliție nr.2 din cadrul Inspectoratului de Poliție Telenești a fost condamnat de Judecătoria Orhei cu sediul în Telenești la 5 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis fiind inculpat într-un dosar penal.

Doar că acesta nu a ajuns în izolator, pentru că a plecat din incinta instanței de judecată cu puțin timp înainte ca escorta să ajungă pentru a-l reține. „El a fost inculpat în mai multe capete de acuzare, tortură, abuz de putere, exces de putere cu aplicarea armei sau amestecul în exercitarea urmăririi penale. Erau mai multe dosare care au fost comasate”, declara atunci, pentru ZdG, procurorul Constantin Șușu.

Tudor Donos s-a adresat la Curtea de Apel (CA) Chișinău, care, în noiembrie 2017, a respins toate apelurile ca fiind nefondate. Decizia a fost luată de judecătorii Xenofon Ulianovschi, Svetlana Balmuș și Sergiu Furdui.

În aprilie 2018 însă, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a casat total decizia Colegiului penal al CA Chișinău din 10 noiembrie 2017, în privința inculpatului Tudor Donos şi a dispus rejudecarea cauzei de către aceeaşi instanţă de apel, în alt complet de judecată.

„Circumstanţele expuse atestă în mod lucid că ambele instanţe nu au judecat cauza penală în condiţiile legii, deoarece au adoptat hotărâri care nu cuprind motive legale pe care se întemeiază soluţia, motivarea soluţiei contrazicând dispozitivul hotărârilor pronunțate, acesta fiind expus neclar, că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate în apelurile declarate, şi că recursurile de pe rol sunt întemeiate”, argumentau judecătorii de la CSJ, Nicolae Gordilă, Iurie Diaconu, Elena Covalenco, Liliana Catan și Ion Guzun.d

Iar la rejudecare, la CA Chișinău, judecătorii au decis să-i schimbe pedeapsa aplicată lui Tudor Donos. La începutul lunii noiembrie 2018, magistrații au pronunțat decizia motivată, prin care a fost anulată pedeapsa de cinci ani de închisoare cu executare care i-a fost aplicată inițial lui Donos, aceasta fiind înlocuită cu o pedeapsă non-privativă de libertate, cinci ani de închisoare cu suspendare. Totodată, Donos a fost privat de dreptul de a exercita funcții în organele Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioadă de cinci ani. Decizia CA Chișinău a fost luată de judecătorii Maria Negru, Ludmila Ursu și Alexandru Spoială.

Acum, dosarul lui Tudor Donos a ajuns, din nou, la CSJ. Acesta a fost trimis spre judecare în Colegiul Penal lărgit al CSJ, următoarea ședință fiind programată pentru data de 26 martie 2019.