AUDIO/ CNA publică extrase din discuţiile dintre pretora sectorului Ciocana şi şeful-adjunct al IP Ciocana: „Ce fac ale tale cucoane?”

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 31 martie, extrase din discuțiile dintre pretora sectorului Ciocana al Capitalei, Sinilga Școlnic și şeful-adjunct al IP Ciocana.

Extrase din discțiile telefonice, publicate de CNA ( conțin cuvinte necenzurate ):

1.

TP: Tac… Î.I. „Diaconu L.” parcare auto, Alecu Russo 55… Da unde e asta, unde este parcare auto? Aaa, Dicescu b…, asta e parcarea lui Dicescu?

SS – Și ce-i cu dânsa?

TP – Îi zgârcit, îi un pi…s, tot nu trebuie de îi dat.

SS – Eu de exemplu, nu vreu să-i dau!

TP – Nu, nu, nici nu-i da.

2.

TP – Iată uite la mine, ce fac a tale cucoane.. care vor sa se dea importante? Cea mai concenaia… dacă dădeau ruble… nu era o intrebare, iata aici o dat ruble. Cea mai concenaia vulcanizare de pe Maria Dragan iată asta e, tu știi, Dragan cu str. Ciocana, asa-i?

SS – Mhm, mhm.

TP – Da ea are 12mp?

SS – nu, nu.

TP – Și seamană a gheretă? Ii vagon de 40mp. În jurul ei ții minte ce bardac acolo?! Pi…ț ce bardac! Și el propune să ii dea schemă de amplasare! Nu e o problemă, las` să ii dea, întrebări nu-s! Da el tre să deie așa cum tre să dea, să manânci o bucată de pâine. O rupt de acolo un 500 de lei… hreac! Asta-i! Înțelegi!?

3.

TP – Decizia a fost a ta!? Da cine te-a rugat pe tine să îi dai?

SS – Da cine m-a rugat?

TP – Nu știu cine te-a rugat… Lena te-a rugat!

SS – Da.

TP – Da pe Lena cine a rugat-o?

SS – Nu știu cine o rugat-o.

TP – Berliba o rugat-o.

SS – Mhm.

TP – Te-a combinat Berliba ca pe o… să mă scuzi de expresie!

SS – Mhm.

TP – Ai văzut?! Fără ruble ai rămas și cu căcat în urmă ai rămas, dacă nu asculți! Berliba la mine je n-o ieșit! Da de Cătălin, Berliba o f…t capul, că acesta îi Catalin, ii bugalterul lui Sinilga. Eu ți-am spus, știi cum, Cătălin!? (nedeslușit) …poate nu-i frumos, el ii bugalterul Preturii şi a lui Todica.

SS – Da?

TP – Da. O f…t capul că strânge banii de pe Ciocana pentru Pretură și pentru asta… și iată ne-au combinat, înțelegi!? Si Cătălin o zis „B..a, eu ce să fac acum?”. Zic: „Băi, ia și lucrează că lui Berliba o să îi vină rândul și o să ne clarificăm cu dânsul”. Înţelegi!?

4. TP: Dacă ne-am apucat să lucrăm pe linia asta şi am învăţat pe Cătălin ca să lucreze, să lucrăm. Dacă nu, apoi spune „nu mai merge” şi am stopat procesul şi ne recalificăm la altceva şi am mers înainte. Înţelegi? Ponimaeş? Iaca gîndeşte-te, gîndeştete pentru că , ştii cum, nici ţie, nici mie gălăgie nouă nu ne trebuie în jurul Ciocanei că iaca …, da să umble Nica din urmă sau cine umblă în ch..da măsîi că îi aşa, ***, cât scandal o făcut pe loc drept din nimic n..i , cui n…i îi trebuie asta? Cui n..i trebuieşte asta? Te-ai dus, ai făcut po tihomu, ai intrat, ai luat şi vseo!

5. TP: Noi la care le dăm, la care mai închidem ochii că mai vinde câte o pivă, două, în p…a măsîi ap noi acolo suntem siguri că nu-i gălăgie, întelegi? Dar este alt moment, ea acuma nu-i, dar dacă peste o lună de zile au pus pivă… Au pus-o, îl vom amenda! Asta e logica aici plus aici la acesta care vin… (nedeslușit) … îl juchim oleacă mai tare, cu o mie, două de lei mai mult. Înțelegi!?

6. TP – Tu ai suspendat lucrările , ai dus discuţii cu dînşii.

SS – Nu eu…

TP – Nu are importanţă şi până la urmă tipa o alocat bani acolo … De ce nu-i spui, de ce taci din gură? Trimite, şi f.t apare altă situaţie cu vulcanizarea şi la un moment dat apar 10 000 de lei, şi apar 20 000 de lei şi de-amu ultima sumă am auzit că o ajuns 30 000 lei şi iaca amuş îi anul şi (nedesluşit) nu sunt evacuate şi tipa de întîi mi-o spus o fost în judecată, da actul nu-i suspendat, da acum de-amu aud că în judecată … da nu-i suspendat.

SS – Uite la mine, amuş hai îl sun pe Saşa şi pun la speaker şi vezi ce o să spună Burlacu, bun?

TP – …

SS – Nu, stai oleacă.

TP – A vrut să faci o combinaţie de asta. Tu spui aşa: uăi, dă leii încoace, du-te şi depune cererea în judecată să suspende actul şi ne-om judeca-ne şi l-om scoate cât a fi judecata. Asta je îi deşovaia combinaţia, pe mine tot mă duce capul să fac aşa, da eu nu fac aşa hu…nea.

7. SS – Acestea de la „P.Zadnipru” (liceu) tu nu le vezi că îs mai împărătese ca împăratele. Tu nu le vezi că nu le tace botul? Ce să grăim noi de școli, că acestea îs niște terfe, nici nu vreau să le aud. Vin numai la școală ca să-şi arate costumele.

TP – Ele sunt terfe pentru tine, dar ele în mediul școlar, ele îs oameni stimați. Principalul să- și facă planul (arată semn cu mîinele despre bani). Pentru tine îs terfe, nu aduc nici o p.lă la pretură.

SS – Da pentru tine îs авторитет?

TP – Da nu pentru mine, eu fac comparație pur și simplu. El fac femeile ce au de făcut. Trimit copii prin Anglia la învățat. Se duc la asta, la învățătură, la shoping la Italia. Li-i po..ui lor про вас. Nu știu Soltan ce face cu dînsele.

Pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, a fost reținută luni, 30 martie, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore, fiind cercetată penal pentru fapte de corupție.

Reprezentanții CNA anunță printr-un comunicat de presă că, pretora sectorului Ciocana este cercetată penal de CNA şi procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupţie pentru fapte de corupţie, alături de doi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Ciocana. Este vorba despre şeful-adjunct al IP Ciocana şi un ofiţer superior de investigaţii, ambii bănuiţi de fapte de corupţie, săvârşite în complicitate cu pretora.

Potrivit CNA, în cadrul urmăririi penale s-a constatat că, în perioada aprilie 2020 – prezent, pretora sectorului Ciocana, având o înțelegere prealabilă cu șeful-adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, prin intermediul unui ofițer superior de investigații, ar fi pretins și primit de la agenții economici, care își desfășurau activitatea prin organizarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al mun. Chișinău și a comerțului ambulant stradal, sume ce variau între 5000 şi 10 000 lei. Din informaţiile colectate de anchetatori şi ofiţerii de investigaţii ai CNA rezultă că banii ar fi fost percepuţi drept taxe de protecţie şi pentru a facilita avizarea și eliberarea actelor ce permit desfășurarea activității agenţilor economici.

În decembrie 2020 ZdG a scris că Sinilga Școlnic, pretora sectorului Ciocana, era acuzată de foști și actuali angajați ai instituției că i-ar fi terorizat, amenințat și le-ar fi dat indicații ilegale. În consecință, în ultimii doi ani, nu mai puțin de 20 de persoane au demisionat sau au fost demise din cadrul Preturii.

ZdG mai constata că, deși Sinilga Școlnic a activat toată viața într-o instituție de stat, iar soțul său declară venituri modeste în ultimii ani, familia sa locuiește într-un imobil cu două etaje și mansardă, amplasat într-o suburbie a capitalei, dat recent în exploatare.

