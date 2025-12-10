Alexandru Machidon, audiat doar parțial în ședință închisă, deși ce a cerut ca întreaga procedură să NU fie publică. Fostul șef adjunct de la PA – chestionat în ședință închisă

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost adiat parțial în ședință închisă, de către Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta solicitase examinarea în ședință închisă și a celui de-al doilea aspect privind integritatea sa, dar Comisia a respins cererea. De cealaltă parte, fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, care nu a promovat anterior evaluarea Comisiei Pre-Vetting, a fost audiat în întregime în ședință închisă.

Comisia a desfășurat miercuri, 10 decembrie, audieri cu participarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a procurorului general interimar, Alexandru Machidon.

În cadrul procedurii de evaluare prevăzute de Legea nr. 252/2023, Comisia a colectat și analizat informații despre procurorii evaluați din numeroase surse: Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal de Stat, Poliția de Frontieră, instituții financiar-bancare, surse deschise, alte instituții publice și agenți economici. Totodată, fiecare procuror a răspuns la patru runde de întrebări scrise din partea Comisiei.

Conform unui comunicat de presă, după examinarea informațiilor obținute, Comisia a informat subiecții despre existența unor dubii care necesitau clarificări în cadrul audierii, câte două aspecte pentru fiecare subiect al evaluării.

În cazul procurorului general interimar, Alexandru Machidon, Completul a decis să examineze primul aspect în ședință închisă și a respins solicitarea procurorului de a examina și al doilea aspect în ședință închisă. În cazul procurorului Vasile Plevan, Completul a acceptat solicitarea procurorului de a examina ambele aspecte în ședință închisă.

„Consider că această procedură de evaluare este importantă pentru consolidarea instituției integrității și fortificării încrederii publice în Procuratură”, a declarat Alexandru Machidon la finalul audierii.

Înregistrarea video a părților publice ale ședințelor va fi disponibilă, în cel mult trei zile, pe pagina web a Comisiei. Rapoartele de evaluare privind cei doi procurori, care vor include propunerea Comisiei referitoare la rezultatul evaluării externe, vor fi emise în termen de 30 de zile.

Vasile Plevan a candidat anterior la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și nu a promovat evaluare.

Alexandru Machidon, care a câștigat în luna august concursul pentru mandatul deplin, este evaluat în calitatea sa anterioară de procuror delegat la PA, în perioada 1 ianuarie 2017-22 august 2023, pentru un termen mai mare de un an.

ZdG a scris anterior că candidatura lui Alexandru Machidon va fi propusă de către Consiliul Superior al Procuraturii președintei Maia Sandu pentru numirea în funcția de procuror general.

Machidon, care asigură interimatul funcției din luna mai, a acumulat marți, 19 august, cel mai mare punctaj în cadrul concursului în care l-a avut concurent pe Victor Furtuna, șeful interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Pentru a fi numit în funcție, procurorul trebuie să promoveze evaluarea integrității. ZdG a analizat cariera acestuia și averea acumulată în această perioadă și a prezentat cele mai importante constatări.