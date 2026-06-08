Administratorul unui schimb valutar din capitală, cercetat pentru că ar fi intermediat transmiterea unor bani proveniți din infracțiuni

Administratorul unui punct de schimb valutar este suspectat că ar fi implicat într-o schemă de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie, a anunțat Inspectoratul General al Poliția (IGP).

Polițiștii au comunicat luni, 8 iunie, că au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani.

În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că un colector implicat într-o schemă infracțională ar fi transportat sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. „Acolo, banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării”, notează IGP.

În cadrul perchezițiilor autorizate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, „inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale”. Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.

Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi implicat în schema de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni este cercetat penal pentru escrocherie, conform prevederilor legale.