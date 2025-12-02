Administratoarea unei agenții de turism care a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, trimisă în judecată. Ar fi cauzat victimelor un prejudiciu de peste 3,8 milioane de lei

Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță marți, 2 decembrie, că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei administratoare a unei companii turistice pentru fapte de escrocherie.

Procuratura a anunțat anterior că femeia a fost plasată în arest preventiv.

„Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat mai multe persoane, obținând de la acestea mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile sale.

Prejudiciul total cauzat victimelor constituie 3 890 507 de lei. La zi, au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 60 de persoane.

Urmărirea penală a fost finalizată în termeni proximi, fiind aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitei în vederea recuperării prejudiciului cauzat”, precizează reprezentanții Procuraturii într-un comunicat.

În vederea identificării tuturor persoanelor implicate în organizarea schemei infracționale și a recuperării prejudiciului, au fost dispuse investigații financiare paralele, conform PG.

Orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.