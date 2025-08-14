O administratoare a unei agenții de turism a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, cauzând un prejudiciu de 1,8 milioane de lei

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost plasă în arest preventiv pentru 30 de zile, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, anunț joi, 14 august, Procuratura Generală (PG).

Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău a înșelat mai multe persoane.

„Aceasta obținând de la ei mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile sale. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 1,8 milioane de lei. La zi, au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 24 de persoane”, a scris PG.

PG menționează că urmărirea penală este în desfășurare, pentru a identifica toate persoanele implicate și a recupera prejudiciului.