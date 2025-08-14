O administratoare a unei agenții de turism a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, cauzând un prejudiciu de 1,8 milioane de lei
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost plasă în arest preventiv pentru 30 de zile, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, anunț joi, 14 august, Procuratura Generală (PG).
Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău a înșelat mai multe persoane.
„Aceasta obținând de la ei mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile sale. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 1,8 milioane de lei. La zi, au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 24 de persoane”, a scris PG.
PG menționează că urmărirea penală este în desfășurare, pentru a identifica toate persoanele implicate și a recupera prejudiciului.
„Îndemnăm victimele care au avut de suferit în urma acestei scheme sau unor fapte similare să sesizeze organele de drept. Mai mult, atragem atenția cetățenilor să verifice prudent credibilitatea ofertelor comerciale înainte de a efectua plăți”, a îndemnat PG.