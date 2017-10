Acuzații FĂRĂ precedent aduse de un candidat la funcția de șef al ANI: Aceste concursuri sunt niște farse

Teodor Cârnaț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cel care a câștigat concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI) după cele două probe, scrisă și orală, dar care a picat testul cu detectorul de minciuni, vine cu o serie de acuzații în adresa organizatorilor concursului. Și Victor Strătilă, contracandidatul său respinge rezultatele testării. „Sunt integru. Și punctum”, ne-a transmis acesta.

„Sunt de părerea că testul cu poligraful este mai mult o farsă. Mă așteptam că n-o să trec poligraful pentru că miercuri seara, Andrian Candu, președintele Parlamentului, în emisiunea de dezbateri cu Maia Sandu, a menționat de 3 ori că prima dată, în acest concurs, nu au fost candidați, a doua oară candidații sunt foarte slabi și că nici din a treia oară nu este mulțumit de cei care candidează și că el crede că până la finele anului, ANI-ul speră să fie funcțional. Atunci, eu nu trecusem testul cu poligraful, dar credeam că așa și o să fie și o să fiu descalificat anume după testul cu poligraful. Eu personal sunt de părerea că sunt integru, deorecere am fost foarte sincer la poligraf. Poligraful a durat șase ore doar cu mine. Nu știu dacă a mai fost așa ceva în istorie. Întrebările au fost din diferite domenii. Parcă eu candidam la funcția de șef al Pentagonului. Cunosc care au fost întrebările puse la procurorul general, dacă nu consuma droguri și gata, dar la noi, au fost multe întrebări, din diferite domenii, multe întrebări personale. Sunt de părere că aceste rezultate nu corespund realității și cred că această așa numită „picare” a poligrafului m-a descalificat pe mine ca și profesionist. Cred că nu sunt comod ca persoana pentru a fi în funcția de șef al ANI. Am demonstrat de fiecare dată că sunt incontrolabil. Am spus asta și la poligraf. Am spus că nu am fost influențat politic niciodată. La fel, sunt de părerea că dacă aș fi venit șef la ANI, făceam ca această instituție să fie funcțională. Dar, din câte văd, nu se dorește acest lucru, mai mult se mimează”, zice Cârnaț.