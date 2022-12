Acțiunile pretins ilegale ale procurorului general interimar, care reies din așa-zisele scurgeri de corespondență, urmează să fie examinate de un procuror desemnat de CSP

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat vineri, 16 decembrie, pe procurorul din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Vitalie Chișca, pentru examinare acțiunilor pretins ilegale ale procurorului general interimar, Ion Munteanu.

Ion Munteanu a solicitat ca CSP să desemneze un procuror pentru examinarea circumstanțelor așa-ziselor scurgeri de corespondență privată.

„Eu nu am reușit să văd în detaliu ce este acolo. Vă spun că, dacă este adevărat tot ce urmează să apară sau deja a apărut nu are cum să mă compromită pe mine sau imaginea Procuraturii Generale”, a fost atunci reacția procurorului general interimar, Ion Munteanu.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, procurorul general interimar a declarat că ar putea să sesizeze organele de drept.

„(…) Vreau să vă spun 100% că nu am nicio problemă că contul meu de Telegram a fost făcut public, dar este regretabil că se întâmplă acest lucru. Este o ingerință în viața privată și nu doar în privința mea, dar și în privința celorlalte persoane care au apărut în astfel de situații (…). Vin cu acest comentariu și în raport cu poșta electronică. Este și mai gravă situația că se atentează fără măsură la intimitate. Este o modalitate de intimidare care n-o să-mi afecteze viziunile mele în raport cu ceea ce am de făcut în Procuratură (…). Mai întâi voi vedea ce informații au apărut și dacă se confirmă că totuși informația conținută în poșta mea electronică este apărută pe surse publice, atunci voi sesiza organele de poliție pentru a investiga privarea vieții private (…)”, a declarat Ion Munteanu.