Corespondența atribuită demnitarilor, față-n față cu faptele verificate de ZdG: Ce (nu) spun cei vizați

Mai multe conversații private atribuite ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, consilierului prezidențial în domeniul apărării și securității, Dorin Recean, și fostului deputat PLDM, Vadim Pistrinciuc, au fost publicate pe un site nou creat. Administratorii lui, care nu-și divulgă identitatea, susțin că aceasta ar fi „cea mai mare scurgere de corespondență privată a oficialilor de rang înalt din R. Moldova. Mesaje, cutii poștale, conturi bancare”.

ZdG a analizat discuțiile atribuite oficialilor din acele chaturi în care se face referire la informații de interes public sau la situații care ar putea relata despre eventuale încălcări ale legislației. Mesajele le-am contrapus cu faptele disponibile în spațiul public. Nu am analizat discuțiile persoanelor care nu dețin sau nu dețineau funcții publice în momentul în care se menționează că ar fi fost trimise acele mesaje, dar nici discuțiile cu caracter privat.

ZdG a decis să examineze conținutul acestor presupuse conversații, în contextul în care mai multe persoane, numele cărora apar în chaturi, au confirmat că discuțiile ar fi, cel puțin, parțial veridice.

Lui Sergiu Litvinenco, ministrul Justiției, îi este atribuit un chat care ar fi fost creat la 15 martie 2022 de Lilia Potîng, membră a CSP din noiembrie 2019. Între timp, contul ei de pe telegram a fost șters, dar din discuții reiese că „Deleted Account” ar fi Lilia Potîng. Chatul ar fi fost denumit, inițial, „Mini CSP”, apoi doar „CSP”. Din acel chat ar mai fi făcut parte, pe lângă ministrul Justiției Sergiu Litvinenco, membra CSP Svetlana Balmuș, dar și membrul CSP Andrei Cebotari. Balmuș deține mandatul de membră a CSP din rândul societății civile din septembrie 2021, iar Cebotari a obținut fotoliul în Consiliu în februarie 2022, în urma unui concurs organizat de Parlament, în care a acumulat cele mai multe puncte.





Cei patru ar fi stabilit că în chatul „Mini CSP” urmau să discute despre ședințele CSP, asigurarea sau nu a cvorumului, dezbaterea subiectelor de pe agenda Consiliului. „Că nu luăm decizii care și cum votează, dar, elementar, să fim fiecare pregătiți. Votul fiecare decide ce face cu el. Circ să nu facem pentru popor”, se arată într-un mesaj inițial atribuit Liliei Potîng.

În unul dintre mesajele atribuit ministrului Litvinenco din acel grup este scris că „de acum înainte trebuie foarte serios să pregătim fiecare ședință a Consiliului. Pentru a nu le permite să-și facă mendrele membrilor procurori. Fie să-i lăsăm fără cvorum, fie să stăm toți și să votăm împreună. Știți care e diferența dintre noi și ei? Foarte simplă – ei au interese. De diferit ordin, inclusiv de promovare a prietenilor sau chiar pecuniare (nu le exclud). Noi nu le avem”. De câteva ori membrii chatului „CSP” pomenesc că au convenit cu avocatul Poporului Ceslav Panico și președintele CSM Dorel Musteață prezența la ședințele CSP.

O lună mai târziu, cei patru membri ai chatului „CSP” ar fi căzut de acord asupra ședinței CSP în care urma să fie constituită Comisia de preselectare a procurorului șef anticorupție. „Panico poate, Musteață tot poate”, se arată într-un mesaj atribuit ministrului Litvinenco. „Trebuie să avem ședință între noi de aici. Și aici tot, fără surprize. Că am mai discutat una și a fost alta”, se arată în mesajul atribuit Liliei Potîng. În ședința din 26 aprilie, CSP a aprobat constituirea Comisiei, componența căreia corespunde cu cea identificată în chat. Comisia a decis să accepte ​​candidaturile lui Adrian Bordianu, Octavian Iachimovschi, Veronica Dragalin, Oleg Potîrniche și Victor Brânză pentru înscrierea în concursul pentru funcția de procuror-șef anticorupție.

Contactat de ZdG, Dorel Musteață, acum președintele interimar al CSM, nu a vrut să comenteze subiectul și ne-a cerut să întrebăm „persoanele care au postat”. „Întrebați-i pe dumnealor. Ei au postat. Eu nu am ce comenta. Întrebați-i pe ei ce au avut în vedere”, ne-a spus Musteață.

Ceslav Panico a confirmat pentru ZdG că membrii CSP discută tehnic despre prezența la ședințe, dar spune că nu a avut vreodată discuții despre cum să puncteze candidații din concursul pentru funcția de procuror-șef anticorupție.

„Eu nu particip la toate ședințele CSP și, pentru cvorum, toți din cadrul CSP mă întreabă când sunt disponibil să particip. Sunt discuții tehnice. Cu reprezentanții Ministerului Justiției ne vedem des pentru că așa este specificul lucrului nostru. În iunie cred că am discutat. Este Legea Avocatul Poporului care trebuie modificată și am avut discuții, dar, aparte, despre candidați, nu am discutat”, ne–a spus Avocatul Poporului.