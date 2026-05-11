Mesajul lui Trump despre eliberarea celor doi ofițeri SIS moldoveni, la aproape două săptămâni după operațiune

La aproape două săptămâni după operațiunea în urma căruia doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României, președintele american Donald Trump a venit cu un mesaj pe platforma Truth Social.

„Tocmai am obținut eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi moldoveni din detenția belarusă și rusă. Datorită trimisului meu special prezidențial, John Coale, am reușit să exercităm presiuni serioase pentru ca această eliberare să aibă loc.

Prietenul meu, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-a întâlnit cu mine în septembrie anul trecut și mi-a cerut să ajut la eliberarea lui Andrzej Poczobut din închisoarea belarusă. Astăzi, Poczobut este liber datorită eforturilor noastre.

Statele Unite își susțin aliații și prietenii. Îi mulțumesc președintelui Aleksandr Lukașenko pentru cooperare și prietenie”, a spus Trump într-un mesaj pe 10 mai.

Detalii despre operațiune

Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova, care erau deținuți în Federația Rusă, au revenit acasă în urma unui schimb internațional de persoane, mediat de SUA, Polonia și România. Pentru a-i întoarce acasă, R. Moldova a dat la schimb două persoane: Alexandru Balan, fostul director adjunct al SIS, acuzat de trădare în favoarea KGB-ului din Belarus, și Nina Popova, soția unui militar rus, implicată în acțiuni împotriva R. Moldova. „Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru R. Moldova renunțând, în schimb, la doi deținuți care au lucrat împotriva R. Moldova”, a transmis președinta Maia Sandu într-un mesaj despre operațiune.

Pentru a-l putea da la schimb pe Alexandru Balan, condamnat în R. Moldova la închisoare, președinta Maia Sandu l-a grațiat. Acesta a fost întâmpinat cu flori de reprezentanții Comitetului pentru Securitate de Stat al Belarusului, a cărui agent era Balan. Acesta a spus că este „o mare onoare”, iar interlocutorul i-a răspuns „mereu”. Potrivit SIS, în prezent continuă investigațiile interne începute în 2023, care vizează faptele de trădare și operațiunile posibil compromise de Alexandru Balan. Surse ale ZdG susțin că cei doi ofițeri moldoveni reținuți la Moscova și repatriați acum în urma schimbului, au fost trădați de persoane din interiorul SIS. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a comentat subiectul într-o emisiune de la Pro TV Chișinău.

Alexandru Musteața, directorul SIS: „Ofițerii noștri, doi ofițeri tineri, dedicați și patrioți, au mers acolo într-o misiune secretă, detaliile căreia nu le pot confirma și nu le pot oferi. Din păcate, misiunea a eșuat, ei au fost capturați, motiv pentru care noi avem o anchetă internă și o evaluare internă a acestui fapt. Noi am început-o în momentul în care ei au fost capturați. Din start am pornit ancheta internă. Am finalizat 99% din toată evaluarea. Ceea ce a rămas sunt declarațiile lor. Acum că ei sunt acasă, sunt în siguranță, colegii mei o să discute cu ei pentru a crea tabloul – ce s-a întâmplat că această operațiune a eșuat și vom lua o decizie. În prezent, ancheta se află încă în desfășurare. Noi vrem să auzim cum au derulat lucrurile din punctul lor de vedere, fiind cei care au avut de pătimit din asta”.

În contextul acestui schimb de persoane, expertul în securitate din cadrul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, atrage atenția că „Rusia folosește captivitatea ca instrument de presiune, transformă oamenii reținuți în monedă de schimb, așteaptă momentul politic și cere un preț”.

Cazul celor doi ofițeri SIS, făcut public în luna martie

În martie 2026, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, spunea că doi ofițeri ai SIS ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție la Moscova din aprilie 2025. Atunci, deputatul spunea că autoritățile de la Chișinău ar fi purtat tratative cu partea rusă, încercând să-i schimbe pe cei doi ofițeri, inclusiv cu fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată. Totodată, Usatîi sugera că reținerea celor doi ofițeri de către ruși ar fi fost posibilă pe fondul unei presupuse trădări din interiorul instituției.

Marți, 28 aprilie, în presa din Rusia au apărut primele imagini cu momentul în care sunt eliberați din captivitatea rusă cei doi ofițeri ai SIS, care au ajuns deja în R. Moldova. Într-un comunicat de presă al SIS se menționează că aceștia au fost însoțiți de către Alexandru Musteața, directorul SIS, precum și de ofițerii de informații implicați direct în planificarea și executarea operațiunii.