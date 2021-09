Premierul României, Florin Cîțu, a avut, luni seara, o primă reacție după ce miniștrii USR PLUS au anunțat că își depun demisiile, dar a ezitat să facă declarații despre ce se va întâmpla de acum încolo cu guvernul. El a subliniat că nu a văzut încă demisiile și că preferă să vorbească despre asta ulterior, scrie presa de peste Prut.

Premierul României a declarat că cei de la USR PLUS s-au comportat ca niște copii și că au legitimat un partid extremist, folosind o „schemă Dragnea”.

„Eu nu am văzut nimic, haideți să vedem întâi documentele și discutăm”, a spus Florin Cîțu. „Să vedem documentele întâi, dar eu cred că răul cel mai mare pentru România a fost făcut atunci când ei s-au asociat cu AUR, atunci a fost cel mai mare rău”, a adăugat Florin Cîțu, întrebat luni seara, la ieșirea de la un eveniment, cum comentează retragerea miniştrilor USR PLUS din guvern.

„Încă nu am documentele, deci nu are sens să discutăm despre acest subiect”, a declarat Cîțu întrebat despre votul de învestitură care așteaptă guvernul în Parlament, după retragerea miniștrilor USR PLUS. „Cred că au fost niște declarații, nu? Am mai văzut declarații în această perioadă, dar repet, cel mai mare rău pentru România a fost făcut când s-au asociat cu AUR, când au legitimat acest partid”, a insistat Florin Cîțu. „Vom vedea care vor fi pașii următori în momentul în care vom primi documentele”, a completat el, întrebat despre soarta secretarilor de stat din USR PLUS.

Premierul a sugerat apoi că o refacere a coaliției nu ar mai fi posibilă, pentru că USR PLUS se dovedește că nu este o forță de dreapta.

„Eu am spus că în România, coaliţia de dreapta este cea care vrea să guverneze, dar e adevărat, este complicat atunci când cei de dreapta sau cei pe care noi îi credeam de dreapta se asociază cu un partid extremist, după aceea îi vor lângă ei și pe socialiști. Se pare că nu erau de dreapta, ci doar credeam noi”, a spus Florin Cîțu, întrebat dacă mai vede posibilă o împăcare.

„Noi vrem să guvernăm România, nu este vorba despre împăcare, ci este vorba despre interesele românilor și aici s-au comportat, din punctul meu de vedere, ca nişte copii răsfăţaţi”, a completat premierul.

„Singura certitudine pe care o avem astăzi este că cei de la USR PLUS au legitimat în România un partid extremist şi a semnat, alături de el, o moţiune împotriva lor, ceea ce numai Dragnea a mai făcut. Deci două dintr-o lovitură. L-au legitimat şi pe Dragnea şi au legitimat şi un partid extremist. Menţin ceea ce am spus de fiecare dată, România trebuie să fie guvernată de o coaliţie de dreapta în perioada următoare. Singura certitudine pe care o avem acum este că au semnat cu AUR şi şi-au făcut o schemă a lui Dragnea”, a mai declarat Florin Cîţu.

Întrebat dacă ar putea conduce un guvern susţinut de PSD, Cîţu a răspuns: „Nu văd cum se poate face asta”, a declarat Florin Cîţu.