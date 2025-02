VIDEO Maia Sandu: „O pace compromisă, care ignoră securitatea Ucrainei sau marginalizează Europa, nu va pune capăt amenințării – doar o va amâna”

„Rusia nu caută pacea. Și totuși, lumea vorbește despre pace. Dar pacea trebuie să fie justă, durabilă și reală. O pace compromisă, care ignoră securitatea Ucrainei sau marginalizează Europa, nu va pune capăt amenințării – doar o va amâna. O pace falsă – una care îi permite lui Putin să se regrupeze, să se reînarmeze și să invadeze din nou – nu este pace”. Este declarația președintei Maia Sandu în cadrul discursului pe care l-a ținut la summitul online despre Ucraina, la trei ani de la începutul invaziei ruse.

Afirmația președintei, conform cărei Rusia nu caută pace, vine după ce președintele american Donald Trump și președintele Vladimir Putin au discutat la 12 februarie despre îmbunătățirea relațiilor și încheierea războiului, iar oficialii americani și ruși s-au întâlnit la Riad la 18 februarie în acest scop.

Șefa statului a subliniat că „Putin nu se va opri la Ucraina”, și a însemnat oficialii care au fost prezenți la summit să „să ne asigurăm că nu doar asistăm, ci acționăm”.

„Îmi amintesc acea dimineață de acum trei ani. Era ora 4. Am citit știrile cu groază. M-am trezit, am mers la birou și de acolo am auzit exploziile. Odesa… poate Vinița. În acel moment, nimeni nu știa unde va lovi următoarea bombă.

Astăzi știm însă cu certitudine: curajul Ucrainei a asigurat Moldovei siguranța și pacea.

Curajul și sacrificiul poporului ucrainean ne-au protejat de război. Pentru asta, vă vom fi mereu recunoscători. Și nu vom uita niciodată.

Trei ani mai târziu, războiul brutal și criminal al Rusiei continuă. Agresiunea Kremlinului a adus suferință și distrugere la o scară pe care Europa nu a mai văzut-o de la al Doilea Război Mondial. Doar ieri, Ucraina a fost lovită de cel mai mare atac cu drone de la începutul invaziei.

De aceea, trebuie să rămânem uniți. Obiectivul Rusiei este să creeze diviziuni—între aliați, între țări, în interiorul societăților. Noi, în schimb, trebuie să rămânem împreună.

Garanțiile de securitate sunt esențiale pentru ca istoria să nu se mai repete. Pentru ca Putin să nu mai poată înșela lumea. Pentru ca Rusia să nu mai aducă moarte altor națiuni. Lumea are nevoie de garanții de securitate reale—clare, puternice, care pot fi implementate efectiv.

Moldova sprijină aceste eforturi. Suntem alături de Ucraina în obținerea unor garanții concrete care vor aduce o pace durabilă. Susținem măsuri care întăresc securitatea Ucrainei și previn o agresiune viitoare. Nu este vorba doar despre Ucraina—este vorba despre securitatea tuturor.

Și să fie clar: Putin nu se va opri la Ucraina.

De aceea, răspunsul nostru trebuie să fie ferm. Sprijinul nostru – de neclintit. Ucraina nu luptă doar pentru ea. Luptă pentru noi toți.

Atâta timp cât Ucraina rezistă, Moldova rezistă, Europa rezistă.

Să ne asigurăm că nu doar asistăm, ci acționăm.

Moldova este de partea Ucrainei. Moldova este de partea libertății. Și, împreună, vom face tot ce ne stă în putere pentru ca pacea adevărată să triumfe”.