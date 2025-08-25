VIDEO Donald Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un: „Ne înțelegem foarte bine”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, 25 august, că și-ar dori să aibă o întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, în cursul acestui an.

Vorbind în Biroul Oval, înaintea unei întâlniri cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, la Casa Albă, Trump a spus că are „o relație foarte bună” cu liderul nord-coreean și că îl înțelege.

„Am petrecut mult timp împreună, discutând lucruri despre care probabil nu ar trebui să vorbim. Ne înțelegem foarte bine. Cred că țara sa are un potențial extraordinar”, a adăugat acesta.

Întrebat de reporteri dacă intenționează să se întâlnească cu Kim Jong Un anul acesta sau anul viitor, președintele american a răspuns: „Întâlnesc mulți lideri. Este greu de spus, dar mi-ar plăcea să mă văd cu el anul acesta”.