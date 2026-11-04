Parcările de captare din capitală ar urma să fie lansate din aprilie 2027. Primăria anunță suplimentarea transportului public cu 50 de unități

Parcările de captare de captare, planificate la intrările în capitală, ar urma să fie lansate începând cu luna aprilie, conform prezentării făcute de Primăria Chișinău. Circa 1700 la număr, acestea vor fi conectate direct la transportul public, iar pentru asigurarea legăturii cu suburbiile și cu parcările vor fi redirecționate unele rute, create altele noi și suplimentate cu 50 de unități de transport, a precizat primarul capitalei, Ion Ceban.

Potrivit edilului, parcările vor avea stații de transport public, iluminat, spații verzi, grupuri sanitare și servicii de primă necesitate. Ceban susține că proiectul urmărește să reducă numărul automobilelor care intră zilnic în Chișinău, ambuteiajele și timpul petrecut în trafic.

Conform informațiilor prezentate de Ion Ceban, parcarea din sectorul Ciocana, de pe strada Vadul lui Vodă, va avea 500 de locuri și va ocupa o suprafață de aproximativ 3,4 hectare. În sectorul Buiucani sunt prevăzute două parcări: una pe strada Codrilor, cu 250 de locuri, și alta pe strada Ghidighici, cu 240 de locuri.

În sectorul Râșcani, pe Calea Orheiului, este planificată o parcare cu 178 de locuri, iar în sectorul Centru, pe șoseaua Hâncești, una cu aproximativ 250 de locuri.

Pentru sectorul Botanica, proiectul de execuție al parcării din zona Grădinii Botanice este în elaborare. Totodată, municipalitatea identifică posibilități de amenajare a încă două parcări de captare: la intersecția bulevardului Dacia cu strada Valea Crucii și în apropierea Grădinii Zoologice.

„Scopul nostru este ca oamenii care vin zilnic din suburbii și din alte localități să poată lăsa mașinile în siguranță la intrarea în oraș și să își continue drumul cu transportul public”, a mai spus Ion Ceban.

Anterior, ZdG a scris despre subiectul parcărilor din Chișinău. „Am nevoie de patru ani, cel mult, pentru ca toată problema parcărilor să fie rezolvată”, promitea Ion Ceban în 2019, atunci când era candidat la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova.