UE alocă 4 miliarde de euro Ucrainei înaintea Zilei Independenței

În ajunul marcării celei de-a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, la 24 august, Uniunea Europeană a anunțat o nouă tranșă de sprijin financiar în valoare totală de 4,05 miliarde de euro. Din această sumă, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, iar 1 miliard de euro din Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei Europene. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al Comisiei Europene vineri, 22 august.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „mesajul este clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este de neclintit. Deblocarea a peste 4 miliarde de euro demonstrează angajamentul nostru ferm. Aceste fonduri sprijină nu doar redresarea Ucrainei, ci și viitorul său ca stat suveran și democratic. Când Ucraina este puternică, și Europa este mai puternică.”

De la începutul invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022, UE și statele membre au mobilizat 168,9 miliarde de euro în sprijin umanitar, financiar și militar pentru Ucraina și cetățenii săi.

Potrivit Comisiei Europene, pe 23 august a fost efectuată a patra tranșă regulată, de peste 3,05 miliarde de euro, în cadrul Ukraine Facility. Odată cu această tranșă, sprijinul total al UE pentru Ucraina prin intermediul programului a ajuns la 22,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 60% din fondurile disponibile în cadrul Planului pentru Ucraina.

Totodată, Comisia Europeană a transferat Ucrainei și cea de-a șaptea tranșă din împrumutul său excepțional MFA, în valoare de 1 miliard de euro. Astfel, împrumuturile acordate de Comisie Ucrainei prin acest instrument au ajuns la 9 miliarde de euro de la începutul anului.

În total, programul MFA însumează 18,1 miliarde de euro și constituie contribuția UE, la inițiativa G7 „Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA), care urmărește să furnizeze aproximativ 45 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile urgente ale Ucrainei.

Rambursarea împrumuturilor se realizează din veniturile generate de activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, gestionate prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumuturi destinat Ucrainei.