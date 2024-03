Ucraina s-a calificat la Euro 2024. La turneul final a ajuns, în premieră, și Georgia

Echipa naţională a Ucrainei a învins marţi seara, 26 martie, pe teren neutru, la Wroclaw, Polonia, echipa naţională a Islandei, cu scorul 2-1, calificându-se la turneul final al Euro 2024. În premieră, Georgia a reușit să se califice la Campionatul European. În barajul disputat la Tbilisi, în fața propriilor fani, georgienii s-au impus la penalty-uri în fața Greciei.

În minutul 30, Islanda a deschis scorul cu un șut din afara careului al lui Albert Gudmunsson. În minutul 29, Ucraina a marcat, dar golul a fost anulat pentru un offside. În repriza a doua, ucraineanul Heorhiy Sudakov trimite o pasă superbă, iar Viktor Tsygankov pătrunde în centru și finalizează cu un șut la colțul lung, egalând scorul. În minutul 84, Mykhailo Mudryk înscrie cu golul câștigător din afara careului.

Echipa antrenată de Serhii Rebrov va evolua în grupa E, alături de Belgia, Slovacia şi România. Tricolorii vor debuta la turneul final împotriva Ucrainei, la 17 iunie, pe Allianz Arena, din Munchen.

