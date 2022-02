Ucraina pregătește o cerere de aderare la UE

Ucraina pregătește o cerere de aderare la Uniunea Europeană, susține prim-ministrul ucrainean Denis Smihal. Mesajul acestuia vine după ce Eduard Heger, prim-ministru al Slovaciei, a spus că Ucrainei ar trebui să i se ofere „o cale specială” spre integrare în UE.

Denis Smihal a apreciat susținerea omologului său din Slovacia drept una istorică.

„Propunerea premierului Eduard Heger despre apartenența Ucrainei la UE este una istorică. Pregătim deja o cerere. Poporul Ucrainei a făcut demult această alegere”, a scris prim-ministrul Ucrainei pe Twitter.

Într-un interviu acordat POLITICO, liderul slovac a deplâns agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și a insistat pentru crearea unei căi speciale de aderare la UE, în special pentru Kiev.

Ar trebui să existe „o cale cu totul nouă” pentru o țară care a trecut printr-un război și „dorește să facă parte din Europa”, a spus el.

