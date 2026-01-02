Trump afirmă că se bucură de o sănătate „perfectă”, deși ia mai multă aspirină decât recomandă medicii și are machiaj pentru a acoperi vânătăile de pe mâini

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, afirmă că se bucură de o sănătate „perfectă”, deși ia mai multă aspirină decât recomandă medicii, folosește machiaj pentru a acoperi vânătăile de pe mâini și nu face exerciții fizice regulate, deoarece le consideră „plictisitoare”, scrie BBC, citând dintr-un interviu amplu despre starea sa de sănătate oferit publicației The Wall Street Journal.

Potrivit BBC, în acel interviu, Trump a declarat că a făcut o tomografie computerizată în octombrie, după ce le-a spus în mod eronat reporterilor că a făcut o scanare Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN, n.r. o investigație medicală de înaltă precizie, ce utilizează un câmp magnetic puternic, pentru a genera imagini detaliate ale organelor, țesuturilor moi, oaselor, vaselor de sânge și aproape a întregului corp, fiind crucială în diagnosticarea afecțiunilor neurologice, oncologice, musculo-scheletale și cardiovasculare).

„Trump, în vârstă de 79 de ani, este cel mai în vârstă președinte inaugurat din istoria SUA, iar semnele vârstei au început să se vadă. El a părut să adoarmă în timpul unor ședințe și să nu audă întrebările”, scrie BBC.

Publicația a afirmat că Trump „și-a exprimat iritarea față de dezbaterea publică privind starea sa de sănătate”.

„Să vorbim din nou despre sănătate pentru a 25-a oară”, a spus el la începutul unei convorbiri telefonice de la început, în timp ce ziarul se pregătea să publice un articol despre starea de sănătate a lui Trump.

Trump a afirmat că a luat doze mai mari decât cele recomandate de aspirină în ultimii 25 de ani, chiar dacă a spus că acest lucru i-a provocat vânătăi ușoare.

„Se spune că aspirina este bună pentru fluidizarea sângelui, iar eu nu vreau să am sânge gros care să curgă prin inima mea”, a spus Trump.

Publicația subliniază că președintele SUA ia 325 mg de aspirină pe zi, în loc de doza de 81 mg recomandată uneori de medici. Totuși, acesta a declarat că nu vrea să-și schimbe rutina după atâția ani.

BBC scrie că el a negat faptul că a făcut o scanare RMN, despre care chiar Trump a menționat presei că a avut loc la Centrul Medical Național Walter Reed. „A fost mai puțin decât atât. A fost o scanare”, a spus acesta.

Un medic al lui Trump, căpitanul Sean Barbaella, a declarat într-o declarație furnizată ziarului că Trump a fost supus unei tomografii computerizate, „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare” și că testul nu a relevat nicio anomalie.

După ce Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică (n.r. afecțiune progresivă a picioarelor, unde valvele venoase slăbite sau pereții venoși deteriorați nu mai pot transporta eficient sângele înapoi la inimă), o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă, i s-a recomandat să poarte ciorapi de compresie, dar el a refuzat, menționând că acum se ridică mai des de la birou, ceea ce i-a ameliorat umflarea picioarelor.

Totodată, Trump a punctat faptul că preferă să nu facă niciun fel de exerciții fizice regulate, în afară de golf.

„Pur și simplu nu-mi place. E plictisitor. (…) Să merg pe banda de alergare sau să alerg pe banda de alergare ore în șir, așa cum fac unii oameni, nu e pentru mine”, a spus Trump.

Referindu-se la acuzațiile despre momentele în care ar fi adormit în timpul ședințelor, Trump a punctat că „uneori închide ochii pentru că îi place să se relaxeze”. La fel, în unele fotografii în care apare cu ochii închiși, ar fi din cauza că fotografii îi fac poze în timp ce pare că doarme.

În ceea ce privește vânătăile de pe mâini, vizibile în unele fotografii, Trump a le-a vorbit jurnaliștilor că acum are la el machiaj, „în cazul în care mâna îi este lovită”, scrie BBC.

Barbabella a declarat pentru puvlicația The Journal că Trump se bucură de „o sănătate excepțională și este perfect apt să-și îndeplinească îndatoririle de comandant suprem”.