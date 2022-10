Țările UE au ajuns la un acord politic privind cel de-al optulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul anexării ilegale a teritoriilor ocupate din Ucraina

Ambasadorii statelor UE au ajuns miercuri, 5 octombrie, la un acord politic privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, aplicate după invazia rusă asupra Ucrainei. Cel de al optulea pachet de sancțiuni economice va fi aplicat în contextul anexării ilegale de către Rusia a teritoriilor ucrainene ocupate.

Potrivit Cehiei, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, nou pachet de sancțiuni include: interzicerea transportului maritim de petrol rusesc către țări terțe peste plafonul de preț al petrolului și interzicerea serviciilor conexe; extinderea interdicţiilor de import de bunuri – produse siderurgice, celuloză, hârtie, mașini și aparate, produse chimice; interzicerea furnizării de servicii IT, de inginerie și juridice către entități rusești, și o interdicție suplimentară a exporturilor de tehnologie; și extinderea regimului de sancțiuni pentru două regiuni ucrainene anexate ilegal de Rusia, Herson și Zaporojie.

