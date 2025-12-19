SUA suspendă „loteria green card”, din motive de securitate

Președintele Donald Trump a suspendat programul american de loterie pentru obținerea „green card”-ului, în urma unui atac armat în masă produs săptămâna trecută la Universitatea Brown, soldat cu doi morți, transmite BBC.

Suspectul, un bărbat de origine portugheză, găsit decedat joi, a intrat în Statele Unite în anul 2017 prin programul de vize pentru diversitate (DV1) și a obținut ulterior rezidența permanentă („green card”).

Secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că a suspendat programul de vize la indicația lui Trump, pentru „a se asigura că niciun alt american nu va fi rănit de acest program dezastruos”.

Autoritățile americane susțin că suspectul, Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, este bănuit și de uciderea profesorului portughez de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, la începutul acestei săptămâni.

Programul de loterie pentru vize oferă anual până la 50.000 de vize, printr-un proces de selecție aleatorie, cetățenilor din țări cu rate scăzute de imigrare în SUA.

Într-o postare pe rețeaua X, Kristi Noem a amintit că Donald Trump a încercat anterior să elimine acest program în 2017, după ce opt persoane au fost ucise într-un atac cu un camion în New York. Atunci, autorul atacului, cetățeanul uzbec Sayfullo Saipov, simpatizant al grupării Statul Islamic și condamnat la mai multe pedepse pe viață, intrase în SUA tot prin programul DV1, potrivit oficialei.

Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Neves Valente a fost găsit mort într-un spațiu de depozitare din Salem, New Hampshire, poliția considerând că este vorba despre o rană prin împușcare autoprovocată.

Anchetatorii spun că dovezile video și informațiile primite de la public i-au condus la o companie de închirieri auto, unde au identificat numele suspectului, în urma unei căutări desfășurate timp de șase zile în mai multe state.

Bărbatul a fost găsit mort având asupra sa o geantă și două arme de foc. De asemenea, într-un automobil aflat în apropiere au fost descoperite probe care corespund locului atacului de la Universitatea Brown, potrivit procurorului general al statului Rhode Island, Peter Neronha.

Președinta Universității Brown, Christina Paxson, a declarat că Neves Valente a fost student la această instituție din toamna anului 2000 până în primăvara anului următor, unde urma un doctorat în fizică, însă nu mai avea nicio afiliere activă cu universitatea.

Autoritățile cred că Neves Valente l-a împușcat mortal pe profesorul MIT Nuno F. Gomes Loureiro, în vârstă de 47 de ani, luni, la domiciliul acestuia din Brookline, localitate situată la aproximativ 80 de kilometri de Providence.

Cei doi au studiat la aceeași universitate din Portugalia la sfârșitul anilor ’90. Ancheta a stabilit legătura dintre cele două cazuri după identificarea vehiculului suspectului pe camerele de supraveghere și pe baza declarațiilor unui martor de la Universitatea Brown.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată un posibil motiv al atacurilor.

În urma atacului armat de la Universitatea Brown, produs pe 13 decembrie, doi studenți au fost uciși, iar alți nouă au fost răniți, după ce un atacator a deschis focul într-o clădire a facultății de inginerie, în timpul examenelor finale.

Victimele decedate au fost identificate drept Ella Cook, în vârstă de 19 ani, studentă în anul doi, originară din Alabama, și Mukhammad Aziz Umurzokov, în vârstă de 18 ani, cetățean americano-uzbec, aflat la începutul studiilor universitare.