Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în SUA, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii

Andrew și Tristan Tate, influenceri pe rețelele sociale, au fost arestați, sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de către autoritățile federale, a anunțat US Marshals Service, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii. Potrivit The Guardian, care citează procuratura britanică, Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații de viol și trafic de persoane, violență și pornografie cu minori. Fratele său, Tristan, este acuzat de viol, agresiune și trafic de persoane.

Procurorii britanici au confirmat că au solicitat extrădarea din SUA a celor doi frați, care dețin dublă cetățenie britanică și americană.

Într-un comunicat de presă, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a precizat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.

Printre acuzațiile suplimentare aduse lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se numără o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. Acuzațiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017, se arată în raportul CPS.

„Am decis să-i punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru alte infracțiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

Joseph McBride, avocatul care îi reprezintă pe frații Tate, a declarat într-un comunicat emis după arestarea acestora că „lumea știe că Andrew și Tristan sunt nevinovați”, informează BBC.

„Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va analiza faptele și odată ce Departamentul de Justiție va face față acestui abuz flagrant al propriei autorități, Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați. America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”, a continuat el.

CPS i-a pus deja sub acuzare pe frații Tate pentru 21 de capete de acuzare într-un dosar separat, inclusiv viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane.