SRI a dejucat un complot rusesc. Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți: „Datele confirmă afilierea celor doi la o rețea controlată de serviciile secrete ruse”

Serviciile secrete din Rusia au coordonat o operațiune de incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din București. Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu alte structuri de forță și în parteneriat cu Polonia, au dejucat complotul, relatează G4Media. Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți.

Inițial, Polonia a afirmat că a fost ținta unor tactici precum „incendii criminale” și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova a negat aceste acuzații.

„Informațiile preliminare indică faptul că (Rusia, n.r.) a creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina. (…) Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale românești la București”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale, Jacek Dobrzynski.

Ulterior, SRI, în cooperare cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din România (DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA), au anunțat că au prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete. Acestea conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor”, a relatat SRI.

Acțiunile celor doi cetățeni ucraineni sunt în continuare cercetate. Expertiza preliminară relevă un „modus operandi complex”: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu, n.r.), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

„Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană. Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național”, au punctat reprezentanții SRI.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia de detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost „parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite”. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.