Secretarul de stat al SUA afirmă că încă se lucrează la rezolvarea problemei „foarte dificile” privind controlul regiunii Donețk, în cadrul negocierilor de pace din Ucraina

Sunt în curs de desfășurare discuții active pentru a soluționa problema teritorială a Donețkului în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a declarat miercuri, 28 ianuarie, secretarul de stat american Marco Rubio, descriind dezacordul ca fiind o problemă cheie rămasă nerezolvată, care este „foarte dificil” de soluționat, scrie Reuters.

Președintele Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că Rusia va ocupa cu forța întreaga regiune Donbas din Ucraina, din care forțele Moscovei controlează 90%, dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace. Donețk face parte din regiunea Donbas.

Kievul a declarat că nu va ceda Rusiei teritoriile pe care Moscova nu a reușit să le cucerească pe câmpul de luptă. Sondajele arată că ucrainenii nu sunt dispuși să facă concesii teritoriale.

„Este încă un obstacol pe care trebuie să îl depășim. Este încă o prăpastie, dar cel puțin am reușit să reducem problema la una centrală, care probabil va fi foarte dificilă”, a declarat Rubio în cadrul unei audieri a Comisiei pentru relații externe a Senatului din SUA.

Cerința lui Putin ca Ucraina să cedeze 20% din teritoriul pe care încă îl deține în Donețk, aproximativ 5 000 de km pătrați, s-a dovedit a fi un obstacol major în calea oricărui acord. Majoritatea țărilor recunosc Donețk ca parte a Ucrainei. Putin afirmă că Donețk face parte din „teritoriile istorice” ale Rusiei.

Înaltul diplomat american a declarat că SUA ar putea fi prezente la următoarele negocieri privind Ucraina, dar principalii emisari ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la runda precedentă de negocieri de weekendul trecut la Abu Dhabi, nu vor fi prezenți.

Discuțiile de weekendul trecut, care au inclus o întâlnire față în față rară între oficialii ruși și ucraineni, s-au încheiat fără un acord, dar Moscova și Kievul au declarat că sunt deschise la continuarea dialogului. Mai multe discuții erau așteptate duminica viitoare la Abu Dhabi, a declarat un oficial american care a vorbit cu reporterii la momentul respectiv.

Kievul se află sub presiunea crescândă a administrației Trump de a face concesii pentru a ajunge la un acord care să pună capăt celui mai mortal și distructiv conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, notează Reuters.

Rubio a fost întrebat și dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost convenite de partea americană și cea ucraineană.

„Cred că se poate spune că au fost convenite din partea noastră. Evident, aici intervine dinamica rusă. Și, desigur, orice garanții de securitate ar intra în vigoare după încheierea conflictului”, a declarat Rubio.

Financial Times a raportat marți că Washingtonul a comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanții de securitate din partea SUA.