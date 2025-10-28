Reuters: Amazon va concedia până la 30 de mii de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a cheltuielilor după perioada pandemiei

Compania Amazon plănuiește să concedieze până la 30 000 de angajați corporativi. Decizia vine după ce firma încearcă să reducă cheltuielile și să corecteze angajările în exces făcute în perioada pandemiei, când cererea pentru cumpărături online a fost foarte mare, dezvăluie Reuters, citând surse familiare cu planurile companiei.

Numărul reprezintă aproape 10% din totalul angajaților din birouri, dar doar o mică parte din forța de muncă totală a companiei, care are peste 1,5 milioane de angajați. Acesta va fi cel mai mare val de concedieri de la sfârșitul anului 2022, când Amazon a concediat în jur de 27 000 de posturi, scrie Reuters.

Reducerile de personal ar putea viza mai multe departamente, printre care resursele umane, operațiunile, divizia de dispozitive și servicii, precum și Amazon Web Services, sectorul de servicii cloud al companiei. Surse apropiate companiei au relatat pentru Reuters că managerii echipelor afectate au fost instruiți cum să anunțe angajații, iar mesajele de concediere vor fi trimise prin e-mail.

Potrivit publicației, directorul general al Amazon, Andy Jassy, a lansat un program prin care vrea să reducă birocrația și numărul de manageri. El a spus și că folosirea mai intensă a inteligenței artificiale va duce, în timp, la automatizarea unor activități și la scăderea numărului de locuri de muncă.

Potrivit analiștilor, Amazon a început deja să obțină mai multă productivitate datorită inteligenței artificiale și vrea să reducă cheltuielile, mai ales că face investiții mari în infrastructura AI.

Amazon nu a comentat oficial informația. Compania urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea în cursul acestei săptămâni, screi Reuters.