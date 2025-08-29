Putin își bate joc de eforturile de pace în Ucraina, susține șefa diplomației UE

Șefa diplomației Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri, 29 august, loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancţiuni împotriva Moscovei, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres și G4Media.

„Aceste atacuri arată că Putin pur și simplu îşi bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac”, a declarat Kallas, la sosirea la o reuniune informală de două zile a miniștrilor UE ai apărării și de externe, care are loc la Copenhaga.

„Ceea ce trebuie să facem este să creștem presiunea supra Rusiei”, a spus ea, adăugând că noi sancţiuni împotriva exporturilor energetice ale Rusiei şi a serviciilor financiare „le vor face rău cel mai mult”.

Pe lângă măsurile punitive împotriva Rusiei, Kaja Kallas a solicitat țărilor UE să continue să furnizeze arme Kievului.

„Ucraina are nevoie de tot sprijinul militar acum”, a declarat ea.

Miniștrii veniți în capitala Danemarcei vor discuta și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina odată ce războiul se încheie.

UE poate susține Kievul continuând să instruiască militarii ucraineni și stimulând dezvoltarea industriei de apărare a țării, pe lângă angajamentele unor state membre individuale, a spus șefa diplomației comunitare.

Kallas a recunoscut totuși că ziua de după încheierea războiului „nu este aproape, dacă te uiți la ceea ce face Putin”.

În timpul atacului asupra Kievului din 28 august, 23 de persoane au decedat, printre care 4 copii. Cea mai mică fetiță avea doar 2 ani. Unele cadavre nu au fost încă identificate, iar 8 persoane nu pot lua legătura cu rudele, a transmis ministrul de Interne ucrainean Ihor Klimenko.

Angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au salvat 17 persoane de sub dărâmături, printre care 4 copii. Numărul total al victimelor depășește 50 de persoane.