Un cetățean bulgar a fost condamnat pe viață în R. Moldova, pentru șase infracțiuni: ar fi exploatat sexual un băiețel de 9 ani din Sofia și ar fi violat alt băiețel de 8 ani din Bender

Un cetățean al Bulgariei a fost condamnat la detenție pe viață pentru șase infracțiuni, inclusiv exploatarea sexuală a unui copil din Sofia, Bulgaria, și violarea unui alt copil din Bender, Moldova, a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Acesta este în continuare plasat în arest preventiv, „pentru ca după devenirea definitivă a sentinței pronunțate joi, 15 iulie, de Judecătoria Chișinău să își ispășească pedeapsa de detenție pe viață”, a precizat PCCOCS.

Faptele incriminate de procurorii PCCOCS:

1. Exploatarea sexuală a unui copil în Bulgaria și Moldova;

2. Privarea ilegală de libertate a celor două surori și a mamei copilului exploatat sexual;

3. Violul și acțiuni cu caracter sexual față de alt copil, în Bender, Moldova;

4. Drogarea băiețelului violat, sub pretextul administrării „vitaminelor”;

5. Pornografie infantilă – peste 1100 de fișiere filmate cu copilul violat și atins obscen, precum și alte peste 37000 fișiere cu caracter sexual în care erau reprezentați alții copii, obținute din alte surse;

6. Substanțe psihotrope – păstrate de acesta ilegal.

Potrivit unui comunicat de presă, inculpatul are vârsta de 46 de ani, iar în perioada infracțională a fost instructor de înot în Bender.

„Așa cum dosarul penal este complex (18 volume și 200 de pagini) – cu 6 învinuiri în privința inculpatului – procurorii PCCOCS au gestionat cauza direct, prin colaborarea Inspectoratului de Poliției Bender și cu sprijinul agenției europene SELEC, Centrului pentru combaterea traficului de persoane și Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Poliției”, a comunicat procuratura specializată.

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a aplicat sechestre, în noiembrie 2025 și ianuarie 2026, pe bunurile din Bulgaria ale bărbatului, în sumă totală de peste 4,5 milioane de lei. Acestea ar urma să fie valorificate dacă sentința rămâne definitivă, în vederea satisfacerii prejudiciilor morale.

Între timp, copilul se află în continuare într-un centru de îngrijire, „unde beneficiază de servicii sociale și psihologice necesare, cu școlarizarea asigurată”. De asemenea, de îngrijiri beneficiază mama (diagnostică cu maladie psihică) și cele două surori ale copilului exploatat sexual, care au fost ținute încuiate într-un apartament din Bender.