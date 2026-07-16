Serhii Korețki, șeful Naftogaz, numit prim-ministru al Ucrainei

Rada Supremă l-a numit pe șeful companiei naționale de stat „Naftogaz Ucraina”, Serhii Korețki, în funcția de prim-ministru a Ucrainei. Pentru această hotărâre au votat 289 de deputați. Korețki a fost propus pentru această funcție de președintele Volodimir Zelenski pe 15 iulie, transmite The Kyiv Inependent.

Potrivit publicației, numirea sa a fost umbrită de controverse legate de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Acesta era considerat pe scară largă un ministru eficient, iar decizia lui Zelenski de a-l revoca din funcție a declanșat proteste la nivel național pe 16 iulie.

David Arahamia, liderul fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului” a lui Zelenski, a declarat pe 15 iulie că experiența lui Korețki la Naftogaz „va fi neprețuită, mai ales acum, când Ucraina se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cea mai dificilă iarnă din istoria sa”.

Înainte de a intra în sectorul energetic de stat, Korețki și-a construit cariera în industria privată a carburanților din Ucraina. În 2013, a devenit director general al Grupului Continuum și al rețelei de benzinării WOG. De asemenea, a fost fondatorul și proprietarul lanțului ucrainean de cafenele Idealist Coffee Co.

Între 2022 și 2025, Korețki a condus și companiile energetice de stat Ukrnafta și Ukrtatnafta.

Korețki a preluat oficial funcția de director general al Naftogaz în mai 2025, după ce a fost numit de consiliul de supraveghere al companiei. Mandatul său s-a concentrat pe menținerea stabilității infrastructurii energetice a Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra facilităților de producție.

Pe 14 iulie, Parlamentul Ucrainei a aprobat demisia prim-ministrei Iulia Svîrîdenko. Potrivit legislației ucrainene, odată cu demisia prim-ministrului, întregul Cabinet de miniștri este considerat demisionar.

Imediat au apărut speculații privind înlocuirea ministrului Apărării. Deputatul Iaroslav Jelezniak a declarat că ministrul de Interne, Ihor Klimenko, este luat în calcul pentru această funcție, însă o decizie finală nu fusese încă luată.

Anterior, președintele Volodîmîr Zelenski declarase că nu a decis dacă Mîhailo Fedorov va face parte din noul Guvern și că va lua o hotărâre după o întrevedere cu acesta, cu premierul desemnat Serhii Korețkîi și cu conducerea militară.

Totuși, în seara zilei de 15 iulie, Zelenski le-a spus deputaților din partidul său că îl va propune pe Ihor Klimenko pentru funcția de ministru al Apărării, în locul lui Fedorov.

În mesajul său, fostul ministru Fedorov a enumerat peste 20 de realizări din timpul mandatului, printre care blocarea sistemelor Starlink utilizate de forțele ruse, campania împotriva logisticii ruse din Crimeea și lansarea unei reforme militare pe care a descris-o drept „nepopulară, dar extrem de importantă”.

Totodată, Fedorov a menționat și trei obiective pe care nu a reușit să le îndeplinească: transformarea completă a Ministerului Apărării „în conformitate cu standardele NATO și cu bunul-simț”, reformarea sistemului de achiziții militare și crearea „unei culturi a responsabilității”.