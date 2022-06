Propaganda lui Putin „exagerează importanța” prezenței trupelor ruse în Nicaragua

O jurnalistă proputinistă rusă susține că Rusia trebuie să-și „grupeze ceva mai „greu” mai aproape de orașele americane”, notează redația cotidianului Confidencial.

Propaganda proputinistă din Rusia „a exagerat importanța” trimiterii regulate a trupelor ruse în Nicaragua, în încercarea de a amenința Statele Unite, cu care de-a lungul vremii a avut relații tensionate și care s-au înrăutățit și mai mult după invazia Ucrainei, începută pe 24 februarie și devenită subiect de condamnare în întreaga lume, dar primind sprijin din partea regimului lui Daniel Ortega din Nicaragua.

Olga Skobeleva, prezentatoare de la postul rus de stat a relatat că Ortega a permis trupelor, navelor și avioanelor rusești să intre în Nicaragua în a doua jumătate a anului 2022. Jurnalista a adăugat: „Dacă sistemele de rachete americane de pe teritoriul ucrainean aproape că ajung la Moscova, atunci este timpul și Rusia să grupeze ceva mai „greu” mai aproape de orașul american”.

Această declarație a prezentatoarei ruse a coincis cu publicarea pe 9 iunie în cotidianul oficial La Gaceta a unui decret prezidențial în care Ortega permite intrarea trupelor, echipamentelor, navelor și aeronavelor în Nicaragua „în scopuri umanitare și pentru antrenamente”.

Adunarea Națională din Nicaragua întotdeauna a aprobat astfel de proiecte de lege privind cooperarea militară la mijloc de an. Apropo, decretul lui Ortega autorizează, de asemenea, intrarea în țară a militarilor din Statele Unite, țările din America Centrală, din Cuba, Republica Dominicană și Venezuela.

Reportajul lui Skabeeva, care a provocat o adevărată agitație, a fost preluat de jurnalista Julia Davis, fondatoarea organizației Russian Media Monitor, care a căzut în dizgrația lui Putin pentru că monitorizează știrile de la postul de televiziune rus de stat.

